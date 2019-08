REJVikend

Plastik Funk

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? Klub Monokel bo gostil Dj-ko in producentko mapalmo, hrvaško ambasadorko grima, trapa, kudura in ballrooma ter domače Warrego Valles in Volka. V športnem parku Budanje v Ajdovščini bo potekal Summer Spark Festival, na katerem bodo med drugim nastopili Plastik Funk, Kosta Radman, Thomas Rush in Half Shark.

Petek, 9. avgust

(19.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Jaša Bužinel)

(20.00): Marco Polo Club Nova Gorica: The BPM Events Opening Season (DJ Ogi, Martin M., Max Sebastien, Milea, LVMR, Lilson, Fake ID, Rectoor, Sara Popovič)

(21.00): Športni park Budanje, Ajdovščina: Summer Spark 2019 - 5 Years Anniversary (Plastik Funk, Kosta Radman, Tea Vuckovic, Thomas Rush b2b Half Shark, Timo G, Lucca Loggia)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Umešana jajca (Dado, Woo-D, K'Pow)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Poletna noč (DJ Marino)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Ancestral Vision, Simonok + Bojler, SNIF (cl_tr, Lil Ris, Novack, Peglasus)-DJ set

Sobota, 10. avgust

(18.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: mapalma, Warrego Valles, Volk (DJ set)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders! "Free Solo" (Torulsson)

