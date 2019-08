Deset kulturnih dogodkov od srede do sobote

Tokrat priporočamo 8. Overjam International Reggae Festival, na katerem se bo v treh dneh na dveh odrih zvrstilo več kot 40 izvajalcev, med njimi Alborosie & Shengen Clan, Ward 21, Junior Kelly, Cali P, Queen Ifrica, Zion Train, Israel Vibration, 12-urni maraton Mary Don't Go!, koncert japonskih psihedelikov Kikagaku Moyo, Od:vod festival, ki bo potekal od 14. do 18. avgusta v Parku Tivoli in ljubljanskih klubih.

Drone Emoji

Sreda, 14. avgust

V Božidarju Ljubljana bo od 18.00 dalje potekal 12-urni maraton Mary Don't Go!, na katerem bodo nastopili: Borut Cvajner, Brassfoot, DJ K'Pow, Lavka, Levanael, Schrauff Elements, SunnySun, Udo Brenner in Deejay Woo-D.

m7UjB78wOVw

V MAO (Grad Fužine) Ljubljana bo ob 19.00 potekala premierna predstavitev ekološke blagovne znamke Janje Videc Witches Sisterhood, ki v ospredje postavlja starodavno arhetipsko dušo čarovnice v preobleki sodobne ženske, ki težko ubeži hitremu tempu sodobnega življenja, lahko pa skozi dnevne rituale poišče kotiček samo zase, v katerem se ustavi in obnovi svoje moči. Oblačilo služi kot opomnik za dnevni ritual in opomin, kaj je zares pomembno. Poudarek je na materialih, na zgodbi, na pozitivnem odnosu do telesa, na tem, kje in kako oblačila nastajajo in kakšne občutke vzbujajo v nas.

V Kinu Šiška Ljubljana bodo ob 20.00 nastopili japonski psihedeliki Kikagaku Moyo, ki se bodo predstavili z eklektično mešanico rocka, krauta, acid folka in še česa. Skupina se je z lani izdanim albumom Masana Temples uveljavila kot eno najbolj obetavnih imen sodobnega neopsycha, ki se odlikuje tudi po izjemnem smislu za živo improviziranje, na turnejo pa so jo povabili celo King Gizzard & The Lizard Wizard. Za ogrevanje bo poskrbel nemanja, puljski glasbenik Luka Šipetić, sicer tudi član skupin NLV in Para Lele.

egmECvOCZ8Y

Od 14. do 18. avgusta bo v Parku Tivoli in ljubljanskih klubih potekal Od:vod Festival 2019, na katerem bodo nastopili: Svemirko, YGT, Nicolas Lutz, Les Points pres. E.S.P., Etienne, Yoshi-libertine, DJ Tree, Volruptus Live, Michael Trulymadly Joyce, Saverio Celestri, Tetkine radosti, Valentino Kanzyani, Dojaja, SunnySun, Softskinson, Disco Durum in drugi.

3RePML995Tw

Četrtek, 15. avgust

Pred Mestno hišo Ljubljana bosta ob 20.00 v okviru cikla Selekcija# nastopili domači zasedbi Drone Emoji in balans.

IObvl7n1RAY

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopila ameriška zasedba Wand, ki je od svojega nastanka leta 2013 posnela že pet albumov. Tokrat se v Ljubljano vračajo v okviru promocijske turneje zadnjega albuma Laughing Matter.

CcMaA8BS-y8

Na Sotočju pri Tolminu bo potekal 8. Overjam International Reggae Festival, na katerem bodo nastopili: Rebel Musig, Maci's Mobile, Raggalution, Israel Vibration, Wicked & Bonny ft. Berise in Dubbing Sun.

kCk62zHGIVs

Petek, 16. avgust

V Razstavišču artKIT Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo slik Giga de Bree z naslovom De regreso a la naturaleza (para percibir, no solo para esparcir), Nazaj k naravi (zaznati, ne le trositi). Andrej Medved je zapisal, da Gigo de Brea ustvarja psihoplanetarne krajine v nedoločljivem času in prostoru, z nežno in čutno mesenostjo barve nam pričara bleščeč in hkrati krhek likovni privid, ljubezensko idealizacijo. Zgoščenost form in figur na sliki, ki označujejo krajino, sestavljajo enotno ter občuteno in občutljivo resonanco, ki je specifična, posebna znotraj slovenskega slikarstva.

Na Sotočju pri Tolminu bo potekal 8. Overjam International Reggae Festival, na katerem bodo nastopili: Little Vex, One Dread, R.Esistence in Dub, Illbilly Hitec, Raphael, Ward 21, Junior Kelly, Cali P, Queen Ifrica in Wicked Dub Division.

rYyR2ZTcA7M

Sobota, 17. avgust

Na Sotočju pri Tolminu bo potekal 8. Overjam International Reggae Festival, na katerem bodo nastopili: Kočevska orkestra, Rootical Foundation, Dejah, Patois Brothers, Reemah, Lion D, Alborosie & Schengen Clan in Zion Train.

FIqufJn7t0A