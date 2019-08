REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Gala hali bodo v okviru serialke Swaguljčica odmevali mastni trap in hip hop beati najnovejše produkcije, za katere bodo poskrbeli Tschimy, K'Pow, White AF in Lil Ris, na ljubljanski Špici pa bodo v okviru Innocent Music gostili kolumbijskega DJ Davida Gtronica, Avstrijca Marxa.P in domača Aneya F. in Rodaha.

David Gtronic

Petek, 16. avgust

(19.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Commercial Break)

(20.00): ČinČin Ljubljana: Appetizer (Pohalino)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Sex, Love and Avantgarde (DJ Duki & DJ Honzo)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Swaguljčica #6 (Tschimy, K'Pow, White AF, Lil Ris)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Poletni energizer (Katcha, Estera, Pobalnika)

Sobota, 17. avgust

(16.00): Špica Caffe Ljubljana: Innocent Music (David Gtronic, Aney F., Rodah, Marx.P)

FIzzdqRnQoo

(18.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Sobotna matineja (R36, B L N, Glitteris)

(19.00): Jazz klub Satchmo Maribor: GMD: #Flavours 007 (DravaNosiBass) (Turbina 1, L:S:S., Wolfgex, Vulpes, Theejay, Minimalist)

W064-3M5X7Q

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Versus (Shekuza vs Staša)

MUA-9whix28

(22.00): MC Pekarna Maribor: Xtinct // Dubstep Night (Damage Over Time, JF Havoc, No Comply, SLVDPZZL, Shir)

(23.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Street Beats - Dark D'n'B Series (Hose, Tsunami, Rocca)