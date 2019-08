Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo koncert ameriške skupine Deerhunter, ki velja za eno ključnih skupin sodobnega indie rocka, muzikal Mojster in Margareta v izvedbi Gledališča LDM "Novaya scena" iz Sankt Peterburga, ki je nastal po fantazijsko-satiričnem romanu Mihaila Bulgakova, retrospektivno razstavo mojstra fotografije Stojana Kerblerja, razstavo intermedijske umetnice Tanje Vujinović z naslovom MetaVrt Sfera 2, otvoritev 22. mednarodnega festivala Mladi levi.

Četrtek, 22. avgust

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila ameriška skupina Deerhunter pod vodstvom provokativnega pevca in kitarista Bradforda Coxa, ki velja za eno ključnih skupin sodobnega indie rocka. Na svojem prvem nastopu pri nas bodo predstavili zadnji album Why Hasn’t Everything Already Disappeared? Za ogrevanje bo poskrbel Domen Don Holc, kitarist zasedbe Koala Voice.

zG2TgCuMcjM

V Križankah Ljubljana bo ob 20.30 v okviru 67. Ljubljana Festivala na ogled muzikal Mojster in Margareta v izvedbi Gledališča LDM "Novaya scena" iz Sankt Peterburga, ki je nastal po fantazijsko-satiričnem romanu Mihaila Bulgakova. Delo, ki velja za literarno mojstrovino 20. stoletja, je Bulgakov začel pisati leta 1928, toda izida ni dočakal. Sovjetski komunistični režim je namreč izid knjige dovolil šele leta 1966. Delo je prežeto s filozofskimi mislimi, ki se zelo poglobljeno ukvarjajo z vprašanji dobrega in zla ter tudi z nasprotjem med umetnostjo in stvarnostjo. Ponovitev: 23. avgusta ob 20.30

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 21.00 premiera biografske drame Beli vran, ki govori o ključnem trenutku v življenju mladega Rudolfa Nurejeva. Britanski igralec Ralph Fiennes jo zrežira kot preplet globokega poklona velikemu baletniku in napetega trilerja iz obdobja hladne vojne.

efj6qTQUT38

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopila hrvaška etno skupina Kazan, ki izvaja glasbo, inspirirano s tradicijo Hrvaške in Balkana.

AlLZhj8YWa0

V Galeriji DLUL Ljubljana je do 1. septembra na ogled razstava iz cikla Mladi kurator, mladi umetnik. Tokrat se predstavlja Maruša Meglič z razstavo Success is looking for a good place to stay, s katero nadaljuje svoje razmišljanje o dvojnosti človekove narave, "Razstavljena dela vznikajo iz zavedanja, da sodobnega posameznika, obremenjenega z zahtevami po napredku in samoizpolnitvi, sočasno določata tudi pogosto zamolčana strah pred neuspehom in tesnoba ob odgovornosti za svojo lastno spodletelost. Avtorica razmišlja o nastajajoči napetosti med posameznikovo ambicioznostjo, ponotranjenem imperativu družbe in njegovo sočasno potrebo po inerciji – o tisti napetosti znotraj vsakega, ki ga obvladujeta ideja svobode (in) izbir ter tej isti »ideologiji izbire« imanenten »občutek neizmerne odgovornosti, povezan s strahom pred neuspehom, občutkom krivde in tesnobo glede obžalovanja, ki bo sledilo, če smo izbrali narobe", je zapisala kuratorka Anja Guid.

© Maruša Meglič

Petek, 23. avgust

V Galeriji P74 Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Jake Železnikarja z naslovom Zbirka mrtvih del, na kateri bo predstavljenih 13 del, tako spletne umetnosti, kot e-literature, ki jih ni več možno videti v prvotni obliki v spletnem okolju in kontekstu. Dela bodo prikazana v analogni verziji, na papirju. Ne gre za njihove posnetke ali vizualne rekonstrukcije, temveč je avtor za vsakega od projektov pripravil poseben klasifikacijski list, ki vključuje podatke z datumom rojstva, razlogom smrti, datumom smrti, klasifikacijo in opisom dela. Dodano je tudi vizualno gradivo, vendar le fragmentarno, saj posnetki zaslonov ne obstajajo, določeni fragmenti pa enostavno niso primerni za tisk ali so popolnoma nedostopni. Projekti so si med seboj različni, v večini pa se opirajo na interaktivnost in vzajemno delovanje besedila, slike in programske kode.

V Umetnostni galeriji Maribor bodo ob 19.00 odprli retrospektivno razstavo mojstra fotografije Stojana Kerblerja, ki zajema širok razpon njegovega ustvarjanja: od poznih petdesetih let minulega stoletja do leta 2014. Velika pregledna razstava, ki je nastala ob umetnikovi 80. letnici pod okriljem Moderne galerije, predstavlja njegov obsežen ustvarjalni opus. Ta sega od prvih fotografij domačinov s Ptujske Gore s konca petdesetih let in fotografij iz študijskega obdobja v Ljubljani, preko Portretov s ptujskih ulic do dveh izjemnih ciklov Haložani in Koline ter cikla Dvorišča. Na ogled bo tudi izbor originalnih srebroželatinskih fotografij, kaširanih na iverno ploščo, ki so večinoma nastale v sedemdesetih letih preteklega stoletja in ki jih je avtor leta 2017 podaril Umetnostni galeriji Maribor. Kustosinja razstave: Lara Štrumej. V MMC Kibla Maribor pa bodo ob 20.00 odprli razstavo slik Jožeta Slaka-Đoke, ki bo s koncertom popestrila skupina SAETA.

Skupna pomlad, 1960

V Galeriji Loža Koper bodo ob 20.00 odprli razstavo intermedijske umetnice Tanje Vujinović z naslovom MetaVrt Sfera 2, ki jo tvorijo dela: Karboflora, Fontana, Arbora ter Genera. Gre za ekosistem, sestavljen iz futurističnih strojev kot pra-oblik. Ti objekti, sintetična bitja-stroji, so inspirirani s paleobotaniko, tehnologijami umetne inteligence, fiziko plazme in nanostrukturiranimi materijali. Skozi virtualni svet in fizične instalacije raziskujem prepletanje med sintetičnim in naravnim. Dela povezujejo preteklost in prihodnost ter prepletajo dejstva in elemente znanosti z mitologijo.

Karboflora

V Moderni galeriji in MSUM Ljubljana bo od 23. do 30. avgusta drugo leto zapored potekala mednarodna Poletna šola z naslovom: Veliki premik: devetdeseta leta. Avantgarde v Vzhodni Evropi in njihova dediščina, ki bo nadaljevala izhodiščno zastavljene teme, povezane z dediščino vzhodnoevropskih avantgard. Letošnji poudarek bo še zlasti na velikih spremembah, ki so jih ob koncu osemdesetih in na začetku devetdesetih let povzročili padec socializma, konec hladne vojne in restavracija kapitalizma. Predavatelji in mentorji poletne šole so: Boris Groys, Zdenka Badovinac, Inke Arns, Sezgin Boynik, Boris Buden, Branislav Dimitrijević, Keti Čukrov, Eda Čufer, Charles Esche, Marko Jenko, Viktor Misiano, Marko Peljhan, Bojana Piškur, Walid Raad, Igor Španjol, Anton Vidokle, Arsenij Žiljajev. V okviru poletne šole bodo v MSUM 28. avgusta ob 20.00 odprli razstavo Portret Jugoslavije v stilu skupine Art & Language. Kustos razstave: Sezgin Boynik

Sobota, 24. avgust

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 20.30 otvoritev 22. mednarodni festival Mladi levi z instalacijo Zid umetnice Urše Vidic, s katero bodo zaznamovali 15-letnico delovanja Stare elektrarne kot prizorišča za sodobne scenske umetnosti. Ob 21.00 bosta sledili predstavi Macbettu (po motivih Shakesperovega Macbetha), v kateri je italijanski režiser Alessandro Serra združil elizabetinsko in sardinsko tradicijo ter Delavnica estonskih umetnikov Marta Kangroja, Juhana Ulfsaka, Eeroa Epnerja v Dvorani ŠD Tabor, ki deluje kot navodila za različne veščine, ki jih je mogoče najti na YouTubeu. Ob 22.00 bosta na ogled performans in razstava tandema Eclipse: Monstrum Nostrum, sledila pa bo otvoritvena zabava s Shu Shu in Nati Katchi.