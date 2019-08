Prva petletka slavi ženske

Na različnih prizoriščih v Ljubljani (Letni kino na muzejski ploščadi Metelkova, Slovenska kinoteka, Kinodvor, Projektna soba SCCA) bo potekal festival kratkega filma FeKK, ki bo že peto leto zapored predstavil najboljše kratkometražne filme domače in tuje produkcije

Izberi si ime (r. Dritëro Mehmetaj)

Od 19. do 24. avgusta bo v Ljubljani potekal 5. festival kratkega filma FeKK, ki bo tudi tokrat postregel z najboljšimi kratkometražnimi filmi domače in tuje produkcije. V okviru tekmovalnega programa FeKK SLO in FeKK YU se bodo filmi potegovali za nagrade v različnih kategorijah, festival pa bodo zaznamovali tudi retrospektiva kratkih filmov Dušana Makavejeva, predstavitev kratkometražcev mlade srbske režiserke Jelene Gavrilović, gostovanje slovitega portugalskega festivala IndieLisboa, zmagovalni evropski kratki filmi preteklega leta, VR-kino, ki bo že drugo leto zapored ponudil nabor štirih večkrat nagrajenih 360-stopinjskih filmov preteklega leta. pester strokovni program za predstavnike filmske stroke ter druženja s številni mednarodni gosti.

Otvoritev festivala bo 19. avgusta ob 20.30 v Kinodvoru, kjer bodo poleg FeKK MIX-a (programa izbranih filmov iz različnih festivalskih sekcij), premierno predstavili Kratke reze, omnibus kratkih filmov šestih scenaristk in scenaristov ter petih režiserjev in režiserk (Urša Menart, Kukla, Mitja Mlakar, Jure Dostal in Urban Zorko).

V letnem kinu Slovenske kinoteke na Muzejski ploščadi Metelkova bodo od 20. do 22. avgusta potekale projekcije tekmovalnih filmov, ki jih bodo popestrili pogovori s prisotnimi avtorji. V slovenskem tekmovalnem programu bo prikazanih kar 32 kratkih filmov, ki so bili izbrani med več kot 100 prijavljenim. Mednarodni tekmovalni program s fokusom na produkciji držav nekdanje Jugoslavije, pa bo prikazal izbor 23 kratkometražcev različnih žanrov in zvrsti.

Poslednji dan Rudolfa Nietscheja (r. Blaž Kutin)

Sekcija EFA: Short matters! bo v treh sklopih predstavila izbor najboljših in večkrat nagrajenih evropskih kratkih filmov, ki so se leta 2018 potegovali za evropske filmske nagrade, ki jih podeljuje Evropska filmska akademija. Nominacije za nagrade prejmejo zmagovalni kratki filmi s prestižnih festivalov, kot so Benetke, Locarno, Sarajevo, Rotterdam. Kot svojstven kontrapunkt proslavljenim kratkometražcem pa bo na ogled še sveža bera domiselnih nizkoproračunskih kratkih filmov z delavnice Luksuz produkcije iz Krškega.

Z izborom kratkih filmov se bodo poklonili tudi letos preminulemu velikanu jugoslovanskega črnega vala, Dušanu Makavejevu. Program se osredotoča predvsem na njegova zgodnja dela, na obdobje ustvarjanja amaterskega filma pod okriljem beograjskega kino kluba. V sekciji Instant kult bodo predstavili kratke filme in videospote Jelene Gavrilović, ki se je v zadnjih letih uveljavila kot prepoznaven avtorski glas mlajše generacije srbskih filmarjev. S filmom Vedno več stvari prihaja (2015) je zmagala na prvi ediciji festivala FeKK, letos pa je poleg Carlosa Ramosa in Cirila Oberstarja tudi članica mednarodne festivalske žirije.

Nikogar ni (r. Jelena Gavrilović)

Predstavili bodo tudi programe portugalskega festivala IndieLisboa ter Vzhodno od raja, v katerem želijo prikazati najboljše kratke filme iz držav, ki so po izbranih tematikah in produkcijskih pogojih sorodne državam s področja nekdanje Jugoslavije, letos pa bo posvečen animiranim kratkometražcem.

V sklopu strokovnih dogodkov in predavanj ProFeKK bodo potekala druženja s predstavniki drugih festivalov in dvodnevni dogodek v soorganizaciji zavoda Motovila (CED Slovenija) in društva Kraken ProFeKK: izzivi in priložnosti produkcije mednarodnih filmskih festivalov. Dogodek bo vodil švicarski strokovnjak Jean Perret, nekdanji dolgoletni vodja festivala Visions du Réel, ki trenutno predava na ženevski šoli za umetnost in oblikovanje HEAD.

V sodelovanju z EnaBanda produkcijo bo četrto leto zapored potekala tridnevna Kratka scena, prva in edina scenaristična delavnica v Sloveniji, ki je namenjena razvoju scenarijev kratkih igranih in animiranih filmov. Letošnji mentor Kratke scene bo režiser, scenarist in profesor filmske režije na FAMU Pavel Marek.

FeKK Off programi vsako leto prinašajo žlahtne primere dovtipov, pobranih iz internetnega podtalja. Letos se tako znova vračata Internetna arheologija 2.0 z naslovom prazno_vanje in gostovanje kratkih VHS bizark iz zbirke Memory Hole, ki jo je posebej za ljubljansko občinstvo pripravil kultni kalifornijski kolektiv Everything is Terrible!. Na SCCA-Ljubljana – Zavod za sodobno umetnost pa se bo odvilo Srečanje z analognim filmom ali Prigode srebrovih halogenidov produkcije Klubvizija iz Zagreba, v Kinodvoru pa bodo v festivalskem VR kinu od torka do petka na sporedu štirje večkrat nagrajeni 360-stopinjski filmi pod skupnim naslovom Nova intenziteta zgodb.

Prvo petletko bodo s pomočjo Slovenskega filmskega arhiva proslavili z arhivskima programoma FeKK Slavje: Ženske in FeKK Slavje: Praznik, ki slavita ženske in prevprašujeta naravo folklore ter praznovanja na Slovenskem v najširšem smislu.