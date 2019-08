Varuh v rži zdaj tudi v elektronski obliki

Romani J.D. Salingerja kot e-knjige

Naslovnica romana v originalu: The Catcher in the Rye

© arhiv založbe

Dela ameriškega avtorja J.D. Salingerja, najbolj znanega po romanu Varuh v rži iz leta 1951, bodo izšla v elektronski obliki. Kot e-knjige bodo objavljena skoraj deset let po njegovi smrti. Doslej niso bila na spletu, ker je pisatelj sovražil računalnike in tehnologijo, je po poročanju britanskega BBC za New York Times povedal njegov sin Matt.

Pisateljev sin si zdaj želi, da bi bila očetova dela bolje dostopna javnosti, da si je premislil, ga je prepričalo pismo oboževalke, ki težko bere tiskane knjige.

V elektronski obliki bodo izšli štirje objavljeni Salingerjevi romani - Varuh v rži, Devet zgodb, Franny in Zooey ter Raise High the Roof Beam, Carpenters and Seymour: An Introduction.

V elektronski obliki bodo izšli štirje objavljeni Salingerjevi romani:

Varuh v rži, Devet zgodb, Franny in Zooey ter Raise High the Roof Beam, Carpenters and Seymour: An Introduction.

Kot je pojasnil sin, je k odločitvi za e-knjige prispevala tudi očetova želja, da bi s svojimi deli dosegel čim več različnih bralcev. "Oče je vedno naredil vse, kar je lahko, da bi bile njegove knjige dostopne čim več bralcem, predvsem študentom," je dodal Matt.

Salingerjeva dela bodo tudi v newyorški javni knjižnici, eni največjih mestnih turističnih znamenitosti, kjer jeseni načrtujejo tudi prvo razstavo predmetov iz pisateljevega osebnega arhiva. Prikazala bo pisma, družinske fotografije in tipkopis za Varuha v rži z njegovimi lastnoročnimi popravki ter približno 160 drugih predmetov.

Ali bo katero od njegovih del izšlo tudi v obliki zvočne knjige, pa Matt Salinger in založnik nista povedala.

Ilustracija J.D. Salingerja, ki jo je Robert Vickrey ustvaril za naslovnico revije Time, je danes na ogled v narodni galeriji portretov v Washingtonu

© Robert Vickrey / WikiCommons

Salinger, ki je umrl leta 2010, star 91 let, je objavil sorazmerno malo romanov, a je po sinovih besedah za seboj pustil še kar nekaj del. Njegova želja je, da bi tudi te knjige v naslednjih desetih letih postopoma dosegle pisateljeve oboževalce.