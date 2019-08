Čustveni materializem

Na 22. mednarodnem festivalu Mladi levi bo nastopilo 60 umetnikov, ki se bodo v osmih dneh predstavili na 29 dogodkih

Alessandro Serra (po predlogi William Shakespeare: Macbeth), Sardegna Teatro & Compagnia Teatropersona: Macbettu

Od 24. do 31. avgusta bo na različnih prizoriščih v Ljubljani potekal 22. mednarodni festival Mladi levi, na katerem se bo zvrstilo 29 dogodkov. Rdeča nit festivala je tema čustvenega materializma, na njem pa bodo nastopili tako priznani umetniki – zvezde mednarodnih odrov (Ursula Martinez, Kate McIntosh, Walid Raad), kot tudi vznemirljivi mlajši avtorji (Maria Lucia Cruz Correia, Dimitri de Perrot, Jaha Koo). Poleg umetniških dogodkov bodo pripravili tudi okroglo mizo Prostorska problematika scenskih umetnosti v mestu Ljubljana in dvodnevni Mednarodni forum trans-making: O čustvenem materializmu, katerega ideja je raziskati stališča in odnose med družbo, njenimi idejami, zgodbami, izdelki (vključno z umetnostjo) in materialnimi predmeti ter iz različnih zornih kotov prerešetati idejo čustvenega materializma.

"Skozi festivalsko prizmo čustvenega materializma, kot nekakšnega namišljenega skupnega imenovalca predstav, se bodo zvrstile umetnice in umetniki, ki vsak na svoj način posegajo, pričajo ali vzpostavljajo stališče do teh odnosov. S praskanjem po površini stvari, kot so stare maske, kamni, arhivi, zapiski, stroji, roboti, orodje, vsakdanji kuhinjski ali tehnološki pripomočki, umetniški artefakti, trupla, hrana ali sama narava, bomo odstirali plasti razčustvovanega sveta," je zapisala direktorica zavoda Bunker Nevenka Koprivšek.

Festival bo 24. avgusta ob 20.30 odprla instalacija Zid umetnice Urše Vidic, s katero bodo zaznamovali 15-letnico delovanja Stare elektrarne kot prizorišča za sodobne scenske umetnosti. Ob 21.00 bosta sledili predstavi Macbettu (po motivih Shakesperovega Macbetha), v kateri je italijanski režiser Alessandro Serra združil elizabetinsko in sardinsko tradicijo ter Delavnica estonskih umetnikov Marta Kangroja, Juhana Ulfsaka, Eeroa Epnerja v Dvorani ŠD Tabor, ki deluje kot navodila za različne veščine, ki jih je mogoče najti na YouTubeu. Ob 22.00 bosta na ogled performans in razstava tandema Eclipse: Monstrum Nostrum, sledila pa bo otvoritvena zabava s Shu Shu in Nati Katchi.

Eclipse: Monstrum Nostrum

V naslednjih dneh bodo na festivalu nastopili Teresa Dillon s predstavo oziroma lecture performansom MTCD - Vizualna antologija mojega strojnega življenja, v kateri se sprehodi skozi ključne stroje, ki so zaznamovali njeno življenje - od radio kasetofona, do walkmana, od interneta, do mobitela...; južnokorejski glasbenik in gledališki umetnik Jaha Koo, ki v predstavi Cuckoo za politično in zgodovinsko izhodišče vzame južnokorejski tragični finančni zlom in v to vplete tudi osebne zgodbe – svojega prijatelja in sebe – v dialogu s cuckooji, kuhalniki riža.

Jaha Koo: Cuckoo

© Radovan Dranga

Ameriška ustvarjalka Tina Satter se bo predstavila s projektom Je to soba: dobesedni prepis Reality Winner, v katerem spremljamo FBI-jevo zasliševanje Reality Winner na njenem domu; Reality Winner, bivša lingvistka za podizvajalca ameriške vojske, je trenutno v zaporu, priznala je žvižgaštvo – spletnemu mediju The Intercept naj bi posredovala tajne informacije o ruskem vmešavanju v ameriške volitve.

Tina Satter: Je to soba: dobesedni prepis Reality Winner

© Paula Court

Mladi levi so festival, ki vzpostavlja z umetniki dolgotrajna sodelovanja – Antonio Tagliarini je eden izmed šestih umetnikov na tem festivalu, ki se vračajo z novim delom. V tandemu z Dario Deflorian je ustvaril predstavo Izkopavanje, odvod predstave Quasi niente, ki sta jo Deflorian in Tagliarini ustvarila po predlogi Antonionijevega filma Rdeča puščava. S predstavo Glas narave: sojenje, ki si odkrito prizadeva za vzpostavitev ekocida kot zločina ter poskuša vpeljati tudi drugačno razumevanje narave, se na festival vrača Maria Lucia Cruz Correia.

Na festival prihaja tudi dolgo pričakovani libanonsko-ameriški vizualni umetnik Walid Raad z delom Les Louvres in/ali Brcanje mrliča, v katerem je vodnik po razstavi in pripovedovalec. Za izhodišče jemlje artefakte in podatke, ki pa jih z različnimi narativnimi prijemi pelje mnogo dlje od dokumentarnosti. Dimitri de Perrot je glasbenik in režiser, ki se bo predstavil s projektom Myousic, v katerem skupaj s tolkalistom Julianom Sartoriusom raziskuje možnosti svojih inštrumentov in tudi stike glasbe z drugimi umetnostmi.

Walid Raad: Les Louvres in/ali Brcanje mrliča

© Luc Depreitere

Že četrtič v Ljubljano prihaja tudi novozelandska umetnica Kate McIntosh, tokrat s senzorično predstavo V mnogih rokah, ki je deloma laboratorij, deloma odprava, deloma meditacija – ko se razkriva, si obiskovalci vzamejo čas za sodelovanje in raziskovanje, kot jim ustreza, sledijo svojemu nosu in radovednosti. Povratnica je tudi britanska gledališka ustvarjalka Ursula Martinez s predstavo Družinsko razkritje – 20 let pozneje, v kateri z mamo in sestro špekulira, kako bo čez 20 let.