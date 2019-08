Prestolnica poezije

Dnevi poezije in vina, ki letos praznujejo deseto obletnico na Ptuju, bodo gostili 20 mednarodno uveljavljenih pesnic in pesnikov

Od 21. do 24. avgusta bo na Ptuju potekal 23. mednarodni festival Dnevi poezije in vina, na katerem se bo predstavilo dvajset mednarodno uveljavljenih pesnic in pesnikov iz 16 držav, ki bodo nastopili na več kot 60 dogodkih v Sloveniji ter tudi v Avstriji in na Hrvaškem. Za ogrevanje so poskrbeli že Večeri pred Dnevi v šestih krajih po Sloveniji (Krškem, Radovljici, Selcah, Svetem Andražu v Slovenskih Goricah, Zgornji Kungoti, Ljubljani). Letošnji častni gostje so srbska pesnica Radmila Lazić, kitajski pesnik Bei Dao in Ilija Trojanow, avtor Odprtega pisma Evropi, država v fokusu pa je Nemčija.

Dnevi poezije in vina veljajo za največji in najprepoznavnejši mednarodni pesniški festival v tem delu Evrope, ki združuje pesniško in enološko umetnost in vsako leto konec avgusta obiskovalcem ponudi pesniška, enološka, kulinarična, glasbena, vizualna in številna druga doživetja, ki oživijo ulice srednjeveškega Ptuja. Po besedah vodje festivala Aleša Štegra gre za "nišni pesniški festival, ki pa je jasno pozicioniran v evropskem kontekstu. Velik poudarek dajemo mednarodnem povezovanju, s ciljem vzpostaviti osnovo gostovanja predvsem mlajših pesnic in pesnikov. Lahko rečemo, da se je Ptuj v desetih letih razvil v stičišče mednarodne poezije."

Letošnja častna gosta sta srbska pesnica Radmila Lazić, ki je v zadnjih desetletjih odigrala pomembno vlogo v srbskem javnem življenju kot angažirana intelektualka, vneta zagovornica enakovrednosti spolov in borka za človekove pravice, ter kitajski pesnik Bei Dao, eden najbolj vplivnih in mednarodno prepoznanih kitajskih pisateljev, ikona žive sodobne kitajske poezije. Avtor Odprtega pisma Evropi je Ilija Trojanow, večkrat nagrajeni romanopisec in esejist, prevajalec in publicist, država v fokusu pa je Nemčija, od koder prihajajo tudi trije avtorji. Glavnima poudarkoma - poeziji in vinu - se pridružuje tudi bogat spremljevalni umetniški program za vse starostne in interesne skupine,

Festivalsko dogajanje na Ptuju se bo uradno začelo 21. avgusta ob 20.30 z branjem Odprtega pisma Evropi avtorja Ilije Trojanowa. Večer se bo nadaljeval z Velikim pesniškim branjem obeh častnih gostov, nemškega pesnika Jana Wagnerja in Slovenke Glorjane Veber. Za zaključek prvega festivalskega dne bo s koncertom poskrbela skupina Pliš.

Bogat festivalski program se letos med drugim širi v samostan Žička Kartuzija, poleg večernih koncertov in intimnih branj na zasebnih vrtovih starega mestnega jedra Ptuja, ki vrata svojih visokih zidov odprejo samo za poezijo in njene ljubitelje, pa bodo festival s pesniškimi branji obogatili tudi mladi avtorji.

Dnevi poezije in vina se bodo zaključili 24. avgusta, ko bo dogajanje po tradicionalni Promenadi poezije po starem mestnem jedru Ptuja namenjeno predstavitvi ustvarjalnosti mladih ter večernim Velikim pesniškim branjem, na katerem bodo nastopili Maarten Inghels, Lou Raoul, Miroslav Košuta, Birgit Müller-Wieland in Ilija Trojanow ter koncertom skupine Matter.

Festival je od leta 2014 del evropske pesniške platforme Versopolis, ki na mednarodnem nivoju skrbi za promocijo poezije. V njenem okviru na festivalu gostujejo obetavni pesniki iz različnih evropskih držav, ki dobijo priložnost, da nastopijo ob boku uveljavljenim pesnikom z vsega sveta.

Vrhunska mednarodna poezija vsako leto na festival privabi skoraj 10.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Pesniška branja, pesniški dvoboji, brezplačne delavnice za najmlajše, dogodki za starejše in igriva karnevalska promenada, umetniške instalacije, glasba, fotografija ter izbrana slovenska in tuja vina ter poezija na vsakem koraku spremenijo majhno srednjeveško mestece v prestolnico poezije.