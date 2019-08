REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Gala hali bo potekal tradicionalni rx:tx zbor, na katerem se bosta med drugim zvrstila dva live acta, gost pa bo Persian Empire, nemški mojster tople, kolažirane produkcije, v Jazz klubu Satchmo ogrevanje pred 5. obletnico Bass Fighters, v Klubu Monokel pa 2. fešta kalamarov.

Persian Empire

Petek, 23. avgust

(19.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Maša)

(19.00): Žmauc Ljubljana: Puff & Kors (DJ set)

(20.00): ČinČin Ljubljana: Appetizer (Adonov)

(21.00): Coco Cafe Portorož: La Brisa (Jerry Ropero, Lab Doctors, Alex Donati)

rdXERaHSELk

(21.00): Letni vrt & Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Poletni rx:tx zbor (Persian Empire/live, Matter presents Bambi Ent./live, YGT/instrumental live, Bakto, Borka, Čunfa, Krilc, Lou Cyan, TizTiz, Tschimy)

iFgRtge2Ksk

(22.00): Jazz klub Satchmo Maribor: Difrakcija / 5 Years of Bass Fighters (Dominus Diaboli, Wooga, JF Havoc, Aggressive Jean b2b Dnb_Dexter, Strange Behaviour)

C5P4rDGsuas

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: 2. fešta kalamarov in Snif (DJ Mambo Kings, Hr Puna, Grdobina, Kornjača, Na buzaro, (K)orada in Brenda)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Rydel (DJ set)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Summer Experience (DJ Maj)

Sobota, 24. avgust

(21.00): Coco Cafe Portorož: For The Love Of House Music (Exo Beltram)