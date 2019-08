Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo 31. mednarodni festival Noči v stari Ljubljani, ki bo ponudil 34 dogodkov, koncert Boža Vreća, ki ga mnogi označujejo za novodobnega princa sevdaha, Festival neodvisne filmske produkcije - Filmmixer #6 pod geslom Združeni v smehu in prvinskosti, 3. Festival urbane kulture Slovenija - #FUKSi, na katerem bodo med drugim nastopili David Morales in norveški dvojec Röyksopp.

Božo Vrećo

Četrtek, 29. avgust

V kleti ZDSLU Ljubljana bodo ob 19.00 odprli videoinstalacijo Dominika Olmiaha Križana z naslovom Veliki Brat v verigah, ki simbolno in ironično obrača razmerje moči, ki jih imajo komunikacijske multikorporacije z zbiranjem in vrednotenjem osebnih podatkov, nad posameznikom in skupnostjo.

Na Novem trgu Ljubljana bo ob 20.00 otvoritev 31. mednarodnega festivala Noči v stari Ljubljani, na katerem bodo nastopili: Big Band RTV Slovenija z gosti: Marina Martensson (vokal), Boštjan Gombač (pihala), Goran Bojčevski (klarinet), Nino Mureškič (tolkala). Dirigent: Lojze Krajnčan. Na letošnjem festivalu, ki je posvečen glasovom manjšin, se bo do 31. avgusta zvrstilo 34 glasbenih dogodkov z več kot 150 nastopajočimi iz 28 držav ter simpozij.

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 v okviru cikla Domorodni četrtki nastopila zasedba Shadow Universe, ki s svojimi instrumentalnimi mojstrovinami poslušalca popelje na svojevrstno potovanje po bogati zvočni pokrajini, v kateri spaja post-rockovske elemente s filmsko glasbo in ambientalnimi okraske.

MjyxT8Ks00o

Petek, 30. avgust

V Steklenem atriju Mestne hiše Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Nane Wolke z naslovom Kazenski kot, ki predstavlja izbrana dela zadnjih dveh let, katerih tematika se navezuje na kaznovalno metodo discipliniranja otrok s postavitvijo v kot. Na ogled so trije projekti, ki se konceptualno povezujejo v pripovedno celoto: One Hole Girl I, Almost Wet Nurses in Trije mali mušketirji. Vsa dela so razultat manipulacije predmetov domačega prostora. Zastavljena so kot izmišljnene persone, oziroma protagonisti v kazenskem kotu, skozi katere umetnica raziskuje preplet domačnosti in nelagodja, pokornosti in discipline, naivnosti in erotike ter konstrukt pripisane moškosti in ženskosti. Kuratorka: Hana Čeferin

V KC Janeza Trdine Novo mesto bo ob 20.00 v okviru cikla Muzika eklektika nastopil Božo Vrećo, ki ga mnogi označujejo za novodobnega princa sevdaha. Je izjemen vokalist zavidljivih glasovnih višin, ki na pretanjen način sevdah nadgrajuje s prvinami jazza, bluesa in soula; z občasnimi plesnimi vložki, v katerih prikliče mistični ples vrtečih se dervišev, pa popolnoma prevzame občinstvo.

ED40Qrf2r88

V Galeriji Antikvitete Novak Ljubljana bo ob 20.00 potekal modno-erotični performans umetnika Jožeta Šubica in kuratorke Nine Jeza z naslovom Kako sem se te lotil, ki na nekoliko drugačen način predstavi umetniška dela. Gre za raziskovanje diference erotika/pornografija v svetu, ki se navzven postavlja z njunim navideznim nasprotjem/nasprotovanjem. Jože Šubic je s povezavo bizarnih, kičastih, tudi uporabnih vsakdanjih predmetov z erotično vsebino, ki z direktnim nagovorom predmetne neposrednosti še dodatno razgalja njihovo običajnost, ustvaril transdisciplinarno vez med svetom sanj/erotike in svetom realnosti/pornografije.

V Tobačni Ljubljana bo 30. in 31. avgusta potekal 3. Festival urbane kulture Slovenija - #FUKSi, na katerem bodo nastopili: David Morales, Pure Oldies Goldies, Sladica z DJ Zedsom (gosta: Klemen Klemen in Marina Martensson) ter Röyksopp.

aeRaylOqiuk

V Layerjevi hiši Kranj bo od 30. avgusta do 1. septembra potekal Festival neodvisne filmske produkcije - Filmmixer #6 pod geslom Združeni v smehu in prvinskosti, saj bo osrednji del programa posvečen komediji in filmskim ustvarjalcem, ki v žanr komedije vnašajo določeno svežino in novosti, poklonili pa se bodo tudi legendi slovenskega filma, Boštjanu Hladniku. V glavnem programu bodo predvajali film Kralj plaže ameriškega režiserja Harmonyja Korinea, ter slovensko premiero dokumentarnega filma Hail Satan? ameriške režiserke Penny Lane, ki je bil prvič prikazan na letošnjem filmskem festivalu Sundance. Gre za dokumentarec o satanističnem svetišču, v katerem si satanisti prizadevajo za ohranitev ločitve cerkve in države v časih privilegirane krščanske desnice. Poleg filmov bodo pripravili tudi Živo bralno vajo za film Ko pride lev, ki ga je leta 1972 režiral Boštjan Hladnik, v času festivala pa bo potekal tudi filmski tabor FilmMixer Camp, v okviru katerega bo deset posameznikov z vseh koncev Evrope na inovativen način oživljalo filmsko dediščino Franceta Štiglica v stop motion in drugih morda nekoliko pozabljenih filmskih tehnikah.

27RtJp-rhHk

Sobota, 31. avgust

V Kavarni na gradu Škofja Loka bo ob 21.00 v okviru festivala Pisana Loka nastopila kultna domača elektronska alter rock zasedba Borghesia.

IAxDybNuI4o

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 ob zaključku poletne sezone nastopil ljubljanski avdio-vizualni kolektiv YGT. Po koncertu: .čunfa & Eros b2b, Nebelung

E6CLlXQnMyI