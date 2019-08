Napeta bitka s časom

Minimalističen danski triler, kjer ima policist v napeti bitki s časom na voljo le telefon

V Kinodvoru bo od 30. avgusta dalje na ogled psihološki triler 112, navdihnjen s posnetkom resničnega klica v sili, ki občinstvo popelje na napeto potovanje, čeprav se ne premakne iz klavstrofobičnega klicnega centra. Gre za celovečerni prvenec danskega režiserja Gustava Möllerja, ki je lani prejel več festivalskih nagrad.

Na policijski postaji nekje na Danskem policist Asger Holm naveličano sprejema klice v sili. V klicni center so ga začasno namestili iz kazenskih razlogov, delo ga ne zanima zares. Nato na številko za nujne primere pokliče Iben, mati dveh otrok, ki mu v šifrah namigne, da jo je ugrabil nekdanji mož in da jo v kombiju pelje neznano kam. Ko se zveza nenadoma prekine, mora Asger poiskati ugrabljenko in njenega ugrabitelja; v napeti bitki s časom mora uporabiti vse svoje detektivske sposobnosti, a si lahko pri tem pomaga zgolj s telefonom. Kmalu ugotovi, da je primer, na katerega je naletel, veliko hujši, kot je sprva mislil.

"Idejo za film sem dobil, ko sem naletel na posnetek resničnega klica v sili. Ugrabljena ženska je klicala iz avta, in ker je sedela poleg ugrabitelja, je govorila v šifrah. Sprva me je zgolj prevzela napetost situacije, kot bi pač vsakogar. Potem pa sem začel razmišljati, zakaj je posnetek pravzaprav tako intriganten. Čeprav sem poslušal le zvočni zapis, se mi je zdelo, kot da dejansko vidim podobe. Videl sem žensko, videl sem avto, v katerem se je peljala, cesto, po kateri je vozil avto, in celo ugrabitelja, ki je sedel poleg nje. Spoznal sem, da bi prav vsak človek, ki bi poslušal ta posnetek, videl drugačne podobe: drugačno žensko, drugačnega ugrabitelja in tako dalje. Pomislil sem: kaj če bi uporabil to idejo o miselnih podobah in posnel film? Hotel sem ustvariti napet triler, ki ga poganjajo liki, predvsem pa film, ki bi prav vsakemu gledalcu ponudil edinstveno izkušnjo", je povedal režiser.

Gustav Möller (rojen leta 1988 v Göteborgu) je leta 2015 diplomiral na Danski filmski šoli. Psihološki triler 112 je njegov celovečerni prvenec, premierno pa je doživel na festivalu v Sundanceu, kjer je prejel tudi nagrado občinstva.

DCgNaVBQ-yI