Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V mariborskem Štuku bo potekalo praznovanje 5. obletnice Bass Fighters, na kateri bo prvič v Sloveniji nastopil britanski DJ in producent A.M.C., superzvezda drum'n'bassa in eden najboljših DJ-ev na svetu, ki se mu bo na odru pridružil še Innate MC, v K4 pa bodo 31. sezono odprli z gostovanjem kanadske disco kraljice Jayde G, ki tudi nova rezidentka BBC Radia 1.

Petek, 30. avgust

(18.00): Kavarna Moderna Ljubljana: Sunset Moderna :: 80s Special (JAMirko, Ubu, Tom)

(19.00): Soteska 8 Ljubljana: Vid Vai (DJ set)

(19.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Pobalnika & Katcha)

(21.00): Coco Cafe Portorož: Deep Motion (Sputnik)

(21.00): Alaya Portorož: Ice Cold (Tomy DeClerque, Angel Anx, Alessio)

m4xzmOatf6k

(22.00): Štuk Maribor: 5 Years of Bass Fighters (Lineup: A.M.C, Innate MC, Aveho, Spencah, Kryptønite, Dominus Diaboli, Aniline, Wooga, Nukleus)

eMwwHb6p46Y

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Caribbean Lust (DJ Dani)

(23.00): K4 Ljubljana: Festival Urbane Kulture After (Marko Nastić, Djunior, Alex Ranerro, Izza aka Iza)

qDKVdDf5q8I

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Torkar b2b Hudej (DJ set)

iGT39yPIL20

(23.30): Moment Bar Ljubljana: Night to remember (Belucci, Levis, Ranchie, Thomas, Zalani)

Sobota, 31. avgust

(19.00): Soteska 8 Ljubljana: Bakto (DJ set)

(21.00): Coco Cafe Portorož: For The Love Of House Music (Exo Beltram)

(22.00): Jazz klub Satchmo Maribor: Season Opening (Tea Vučkovič, Vannya, Lucca Loggia)

nsc17mRdNzE

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Opening (Main floor: Jayda G, Borka, Kosta. Small floor: Maša, Dulash, Simm; VJ: 5237)

8tMwNO78jsc

(23.00): Tivoli Club Portorož: Hot 90's (The Soundlovers, Da Blitz, Mr. Borut DJ, Domenico Petarossi, Egidio)

(00.00): Moment Bar Ljubljana: Poklon Poletju After Party (DJ Tommc, Sara Popovic, Milea)