Soočenje med plesno umetnostjo in vsakdanom

14. Front@ sodobnega plesa bo Mursko Soboto s sodobnoplesnimi dogodki ne le zaznamovala, ampak jo tudi "naselila", saj bo tokratni festival odločno prodrl na ulice, ceste in druge javne površine ter vsak dan preverjal utrip med umetnostjo in mestom

Liquid Loft: Tuji jeziki

Murska Sobota bo med 28. in 31. avgustom središče mednarodnega plesnega dogajanja, saj bo v organizaciji Zavoda Flota potekal festival Front@ sodobnega plesa, ki bo štirinajsto leto zapored gostil tuje in domače ustvarjalce s področja sodobnega plesa. Na festivalu se bo zvrstilo 25 dogodkov, na katerih se bodo predstavili umetniki iz Avstrije, Madžarske, Francije, Nizozemske, Velike Britanije, Belgije, Italije, Izraela in Slovenije. Značilnost letošnjega programa je predvsem soočenje med plesno umetnostjo in vsakdanom, zato bodo skoraj vsi dogodki na prostem.

Tokrat je bil velik del programa izbran na odprtem mednarodnem pozivu ustvarjalcem, "da umestijo svoja dela v arhitekturo mesta, ki se, tako kot vsi manjši kraji, sooča z izpraznjenem mestnega središča. Prazni javni prostori, ki jih bo naselilo sedem izbranih plesnih del pod skupnim naslovom Odprto mesto, že sami po sebi delujejo kot kulisa in so idealna prizorišča soočenja nespremenljivega - arhitekture in dinamičnega - telesa".

Poleg plesnih predstav, pogovorov z umetniki in tradicionalne predstavitve mladih plesalcev - Opus1, bo letošnji festival ponudil tudi štiri nagrajene plesne filme, med katerimi sta plesna grozljivka Vrhunec v režiji Gasparja Noeja in filmsko prepletanje znanosti in plesa Simetrija Rubena van Leera, ki je bil posnet v hadronskem trkalniku v švicarskem Cernu. Izbrani filmi raziskujejo in preigravajo razmerja med gibom in videom, človekom in tehnologijo, umetnostjo in znanostjo.

Cllqr1nmdYk

Festival bo 28. avgusta odprla predstava Tuji jeziki v izvedbi slovite avstrijske skupine Liquid Loft, ki vključuje v zvočnem delu številne dialekte z vseh koncev Evrope. Med njimi tudi prekmurščino, ki že stoletja najmočneje zaznamuje kulturo v mestu in Prekmurju. Izjemna ideja koreografa Chrisa Haringa in njegovih sodelavcev tako smiselno poveže globalno temo z lokalnim tekstom in kontekstom.

5EiNBtokaZk

Naslednji dan, 29. avgusta se bo začel s predstavo Razdeljene stvari v koreografiji Matevža Dobaja, ki ustvarja raznolike prostore in opazuje njihovo spreminjanje. Kako se v njih telo odziva na množice, kako se razvijajo novonastali razgledi. Od kod prihaja naš pogled? Sledile bodo solo predstava Solo zares v koreografiji Fabia Libertija, ki tematizira dvojnost v glavi človeka; Utelešena arhitektura avtorice Tine Dobaj, zasnovana na ideji arhitekta Louisa Kahna, ki raziskuje, poglablja in razvija odnos prostorov v okolju; Nujnost dihanja v izvedbi mednarodne zasedbe Ziggurat Project, v kateri dihamo skupaj in hkrati zajemamo sapo, da bi ozavestili svoje telo in um; skupaj se potapljamo, da bi izkusili poglobljenost prostora ter Razgaljeno koreografinje Rosane Hribar, ki v uprizoritvi skupaj s soustvarjalci ne preizprašuje le vrednosti, sposobnosti in tudi (o)mej(e)nosti človeškega telesa, marveč poskuša ponovno ovrednotiti samega človeka v luči njegove nemoči in ujetosti v razkrajajoči se družbeni sistem.

Rosana Hribar: Razgaljeno

© Borut Bučinel

V petek, 30. avgusta bodo na ogled predstave Telepatska dela avtorice Maayan Danoch, ki so primer mentalno-telesne prakse, prek katere dve osebi vstopita v izmišljen sočuten odnos druga z drugo; Ne, poljubi koreografa Fabia Libertija, ki se osredotoča na analizo zasvojenosti in razmerja soodvisnosti; Super[človek] v koreografiji Katharine Senk, ki je gibalni pristop k "nadgrajenim" telesom naše prihodnosti in njihovim oblikam (so)bivanja; Limbično avtorice Charlie Brittain, ki se navdihuje pri delovanju možganskega sistema ob različnih izgubah in oblikah žalovanja v življenju.

Katharina Senk/D.ID: Super(človek)

© Nicky Webb

Zadnji dan, 31. avgusta bo najprej v znamenju tradicionalne predstavitve mladih plesalcev - Opus1. Sledila bo predstava Eve-Marie Schaller Kar zadržujemo v sebi, ki preizprašuje človeško telo, njegove gibe, stanja, čustva, življenjske zgodbe, festival pa se bo zaključil z lutkovnim baletom Posvetitev pomladi v izvedbi Lutkovnega gledališča Ljubljana in režiji Matjaža Fariča.