REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Gala hali bo ob rojstnem dnevu Metelkove v sodelovanju z ekipo Bojler potekal maratonski 9-urni program, na katerem bo nastopila Amy Becker, ena vidnejših predstavnic novega vala britanske klubske scene. V K4 pa bo v okviru serialke Knauf nastopil DJ in producent 33.10.3402, rezident beograjskega Drugstora, pridružila pa se mu bosta RSN in Shekuza.

Amy Becker

Petek, 6. september

(18.00): Žmauc Ljubljana: Splinterhouse (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Mornik)

(21.00): Coco Cafe Portorož: Deep Motion (Sputnik)

(21.00): Letni vrt & Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Bojler (The Wine Up Garden: Peglasus, TMA. Club Bojler: Amy Becker, cl_tr, DJ Piču, Futon, KMN; VJ: Smech)

(22.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Everything Goes - 10th Anniversary (Rope, Jerry, Sunneh, Fogy, Stojc, Froot Bombs, Recycleman, Von Meister, Freeverse, Cookie, Giani, Jake; VJ: Nibera)

(22.00): Jazz klub Satchmo Maribor: Difrakcija / Basolovka Warmup (LionShine, Spencah, Aniline, Dominus Diaboli, Nukleus)

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Gibanica (Veliki floor: Timo Chinala, Spark. Mali floor: Džiga, Kranski)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Phillip IV, Glitteris (DJ set)

(23.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Gustaf Opening (Marc Grabber, Mint, Afekt Music, Flis)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Arty Party 2.0 (Disco Durum)

Sobota, 7. september

(21.00): Coco Cafe Portorož: For The Love Of House (Exo Beltram)

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Trance Only (Sun Wu-Kong, Panchakshara, Bang Bangal, Mada Poka)

(23.00): K4 Ljubljana: Knauf Opening (33.10.3402, Shekuza, RSN; VJ: Lina Rica)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Kamasutra, Noir (DJ set)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Metelkova Cruising (DJ Papi)