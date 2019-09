Območje soobstoja

Na plesni podij letošnjega Spider Festivala postavljajo tako domače kot mednarodne umetnice in umetnike, ki na svojstvene načine obravnavajo soobstoj - skozi kritiko in predloge drugačnega soobstajanja

Marie-Pierre Brébant in François Chaignaud: Symphonia Harmoniae Caelestium Revelationum

© Anna Van Waeg

Na različnih prizoriščih v Ljubljani bo med 11. in 15. septembrom potekal Spider- Festival radikalnih teles, ki že deveto leto zapored prinaša plesne in druge umetniške manifestacije ter inovativne, tudi radikalne poglede na lokalno in globalno kulturnopolitično ozračje. V štirih festivalskih dneh bodo ponovno oživili danes nekonvencionalna plesno-gledališka prizorišča (Plečnikovo letno gledališče za Tivolskim gradom) in tam na prav tako nekonvencionalen način naslavljali povsem univerzalno temo: območje soobstoja. Osrednja tema letošnje izdaje je aktualno družbeno vprašanje, ki se v teoriji zdi povsem preprosto, v praksi pa se pokaže za gordijski vozel, in sicer: kako soobstajati onkraj utesnjenosti določeno koreografijo, strukturo zidov nadzora in diskriminacije?

"Letošnja edicija zasleduje rdečo nit Območje soobstoja in se posveča avtorjem in avtoricam, ki zasledujejo svojevrstne umetniške forme in pravila ocenjevanja. Ne pričakujte, da bodo učili, kako soobstajati. Območje soobstajanja grabimo na širši ravni, kar nam omogoča zbujanje raznolikih umetniških izrazov. Začenši z idejo plesnega podija kot temelja, na katerem lahko soobstajajo različni ritmi, ne vztrajamo v eni sami témi, pač pa prikažemo izraze, ki presegajo dominantne epistemologije. Skozi zaobjem različnih umetniških dinamik želimo pognati območje plesnega prostora v obliki dinamičnega teritorija, ki dopušča porajanje novih umetniških izrazov. Naš namen ni ponuditi parcialno izkušnjo posamezne predstave – od kritiško odmevnih plesnih spopadov do elaboracij plesa in koreografije –, marveč izkušnjo festivala kot celote", je zapisal programski vodja festivala Matej Kejžar.

Festival bodo odprli 11. septembra, ki bo najprej nastopila švedska bobnarka, pevka, koreografinja in performerka Stina Fors, ki skozi svoj specifičen izraz ustvarja pogoje za ekstremne situacije in občutja. Za festival pripravlja nastop, katerega vodilna nit bo trajanje, znotraj katerega lahko ritem prehaja v druge ritme in tudi v glas. Nato se bo predstavil indijski plesalec in koreograf Deepak Kurki Shivaswamy, ki je bil rojen v hindujski družini, odraščal v muslimanski četrti in katoliški šoli; v delu Nikomur ni mar razišče učinke kaotičnosti družbenih označevalcev na posameznika. Večer se bo zaključil z nastopom kolektiva Niplodok Live.

Stina Fors: WWWW

© Nellie De Boer

V četrtek, 12. septembra se bo Daniel Linehan v delu Medij, medij, postavil v vlogo medija in občinstvo popeljal na vodeno turo po razmerjih med telesom in okoljem-umetnostjo, ki ga obdaja; Gašper Kunšek in Žigan Krajnčan bosta v delu Freestyle Cypher prikazala urbane plese na tradicionalen hip-hop način; Mami Kang pa si v delu Prenašanje ples zamišlja skozi domišljijsko silo, ki združuje materialnost in nematerialnost v razmerah prenasičenosti.

Mami Kang: Prenašanje

© Nellie De Boer

Naslednji dan, 13. septembra bo svoje novo delo Language Sausage predstavil Matej Kejžar, sledil pa bo filmski večer po izboru Miha Možine, na katerem bodo predvajali filma Oni le prihajajo in odhajajo (r. Boris Poljak) in Srbenka režiserja Nebojše Slijepčevića, ki je posnel vaje, na katerih se igralci pripravljajo na predstavo, ki tematizira umor srbske družine Zec v Zagrebu leta 1991.

Sobotni večer bosta zaznamovala belgijska umetnika The Monastery s projektom Stanje Bardo, v katerem nas vabita, da se z njima potopimo v stanje Bardo, kjer bomo lovili ravnotežje na robovih neznanega; v skupinskem ritualu se zakoplje telo, ki tako s seboj odnese težo življenja ter francoska performativna umetnika Marie-Pierre Brébant in François Chaignaud, ki bosta izvedla performans Symphonia Harmoniae Caelestium Revelationum, ki temelji na večletnem študiju glasbeno-poetskih zapisov skladateljice in redovnice Hildegarde iz Bingna (12. stoletje). Festival se bo zaključil s festivalskim brunchem z D & G.