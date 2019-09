Izzivanje naših predstav o ženskosti in feminizmu

Od 4. do 27. septembra bo v Projektnem prostoru Aksioma na ogled razstava Lee Culetto, ki se v svojem delu osredotoča na žensko telo in odgovarja na način na katerega ga "moški pogled" oblikuje skozi modo, oglaševanje in medije

V Projektnem prostoru Aksioma Ljubljana bodo 4. septembra ob 19.00 odprli razstavo Lee Culetto z naslovom deflowered by Lea, ki je nastala v okviru iniciative za podporo mladih umetnikov U30+ in koprodukciji z Galerijo Miklova hiša Ribnica. Mlada umetnica se v svojem delu osredotoča na žensko telo in odgovarja na način na katerega ga "moški pogled" oblikuje skozi modo, oglaševanje in medije. Z vezenjem, asemblažem in drugimi tehnikami ustvarja objekte in instalacije, ki skozi prizmo mode, pogleda in telesa izzivajo naše predstave o ženskosti in feminizmu.

Lea Culetto bo na razstavi predstavila rezultate svojega najnovejšega umetniškega raziskovanja: znamko oblek ulične mode, deflowered by Lea. Gre za serijo izvezenih, nosljivih oblačil, zaznamovanih s političnimi, verskimi in feminističnimi temami, združenih v celoto s pomočjo estetike kiča in pretiravanja. Teme, kot so ženske prsne bradavice, menstruacija, strije in telesna poraščenost, so predstavljene na nepričakovan, tudi ironičen način. V nasprotju z modno industrijo, ki nam vsiljuje model popolnega telesa in med mladimi povzroča nizko samozavest ter različne psihološke in fizične težave, želi deflowered by Lea razširiti zdravo in pozitivno telesno samopodobo.

Z rabo različnih tehnik, kot so vezenje, šivanje, raba korald, pletenje, umetnica združuje koščke poškodovanih oblačil, oblačil iz druge roke in blaga, njeno ročno delo pa da vsakemu oblačilu svojo zgodbo. Ljudje, ki nosijo njene obleke – resnična, neretuširana telesa – postanejo živa galerija, ki prenese ideje, vtkane v oblačila, na ulice.

Lea Culetto med umetnicami svoje generacije izstopa zaradi svoje sposobnosti, da kljub obravnavanju občutljivih tematik (od menstruacije do strij) in medijev (kot sta menstrualna kri in dlake), ustvari umetnost, ki ni dramatična, vznemirjujoča in agresivna, temveč je predvsem intimna, sveža in jo preveva občutek nedolžnosti in sreče.

Njen glavni medij sta vezenje in asemblaž iz katerih izdeluje oblačila in objekte, razstavljene v instalacijah in site-specific intervencijah. Obožuje rožnato barvo, delfine in vse, kar se blešči. 1000 in ena noč je instalacija narejena iz stotin nedrčkov; Tvoja gospodinja II je video instalacija, ki se osredotoča na karakter gospodinje; A Room of Her Own je site-specific instalacija, narejena v hotelski sobi, v kateri je umetnica izvezla svoje začetnice (LC) in podobe raznih gospodinjskih predmetov – spodnjih hlač, krtače za lase, britvice, metlice za stepanje – na vsako blazino, odejo in rjuho.

V Herbariju je zbirala svojo menstrualno kri in jo razstavila kot posušene rože v herbariju ter v posebno oblikovanih fotografskih okvirjih, kot da bi bile fotografije sorodnikov in prednikov. V My Life is a Hairy Tale, seriji nosljivih kolažev kožne barve, okrašenih s kitami narejenimi iz človeških las, postavlja vprašanje - ali bi ženske dlake postale bolj družbeno sprejemljive, če bi jih urejali kot pričeske?

Lea Culetto se je leta 2013 vpisala na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, kjer je leta 2016 diplomirala z diplomskim delom Ženska in fragmenti modne industrije. Konec leta 2019 bo zaključila magistrski študij na ALUO s temo "Preveč, premalo, nikdar ravno prav" in druge pripovedi o ženskem telesu. Od leta 2016 je sodelovala je na številnih razstavah in festivalih doma in v tujini. Ustvarja na področju vizualne umetnosti, še posebaj jo zanima položaj ženskega telesa v družbi.