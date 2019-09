Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo razstavo Concrete Dreams / Betonske sanje, ki se ukvarja z dediščino industrijske arhitekture, predvsem nekdanjih totalitarnih sistemov, koncert domače synthpop zasedbe Futurski, razstavo Arjana Pregla z naslovom Gugu Gaga, ki je v novi seriji slik izhajal iz risb svojih otrok, festival za mesto in klavir Pianopolis, premiero drame Gorana Vojnovića Rajzefiber v režiji Anice Tomić.

Četrtek, 12. september

V Galeriji P74 Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Maríe Maríe Acha Kutscher z naslovom Zakaj slovanske hčere ne bi smele imeti iste želje?, ki je nastala v organizaciji Herstorymuseuma, imaginarnega muzeja, ki ga je ustanovila umetnica. Razstava predstavlja svojevrstno interpretacijo preobrazbe ženske zavesti in imaginarija v slovenski kulturi. Ta vizija temelji na raziskavi o ženskih ustvarjalkah predmoderne in moderne dobe, ki so prispevale h kulturi, kot jo poznamo danes: o pisateljicah, umetnicah, arhitektkah, koreografinjah, plesalkah, filozofinjah, feministkah, celo političarkah, pa tudi o moških in ženskah iz različnih držav in časov, ki so povezani s temi ustvarjalkami. Avtorica je vse informacije, ki jih je pridobila, prevedla v risbe in besedila ter tako ustvarila narativ o slovenski moderni ženski.

Alma Karlin

V Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj bodo ob 19.00 odprli razstavo Silvestra Komela, nagrajenca Prešernovega sklada z naslovom Čutenje svetlob in barv. Na otvoritvi se bo z avtorsko glasbo na temo razstavljenih slik predstavil multimedijski umetnik Lado Jakša.

Silvester Komel: Izziv k novemu (1977)

V Galeriji Photon Ljubljana bodo ob 19.30 odprli razstavo Concrete Dreams / Betonske sanje, ki se ukvarja z dediščino industrijske arhitekture, predvsem nekdanjih totalitarnih sistemov, posredovano skozi fotografski in video medij. Gre za prvi del projekta, ki se sicer osredotoča na regijo nekdanje komunistične Vzhodne Evrope, na države, ki so po 2. svetovni vojni sprejele oziroma bile prisiljene sprejeti socialistični politični in ekonomski sistem, a je podobna funkcionalna arhitektura nastajala po vsem zahodnem svetu. Sodelujejo: Branko Cvetkovič, Danica O. Kus, Borut Peterlin, Mirjana Rukavina, Damjan Švarc, Virginia Vrecl in Antonio Živkovič.

© Antonio Živkovič

Od 12. do 14. septembra bo v Šmartnem Goriška Brda potekal 9. Brda Contemporary Music Festival, ki ga bo odprla fotografska razstava Nade Žgank z glasbeno spremljavo Jošta Drašlerja in plesom Andreje Podrzavnik. Sledila bosta koncerta angleškega violinista Philippa Wachsmanna ter brazilskega saksofonista Iva Perelmana v duetu z Zlatkom Kaučičem. Letošnjo delavnico bo vodil Gerry Hemingway, legendarni ameriški bobnar, ki bo imel v petek tudi solo nastop. Na festivalu bodo nastopili še Sophie Agnel, Tom Jackson, Daniel Thompson, Tanja Feichmair, Luciano Caruso in Tomaž Grom, v soboto pa bo potekal poseben dogodek posvečem poeziji: preplet poezije in glasbe z branjem verzov Veronike Dintinjane in Novelle Cantarutti ob glasbeni improvizaciji Ingrid Mačus in Flavia Zanuttinija.

bzbAY1-D15M

Petek, 13. september

V Likovnem salonu Celje bodo ob 19.00 odprli razstavo Arjana Pregla z naslovom Gugu Gaga, ki ga je slikar našel v animiranem filmu Mali šef. V novi seriji slik je izhajal iz risb svojih otrok, ki so mu služile kot osnovni gradniki slike. Motive je nato razčlenil, poljubno kombiniral, povečal na primerno velikost, jih barvno opredelil. Dalje je nadgrajeval delo z zakonitostmi obravnave in nanašanja barve, s skrbjo za detajle, kompozicijo in celoto. Kustosinja: Maja Antončič

V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bodo ob 19.00 odprli razstavo hrvaškega umetnika Nevena Bilića z naslovom Ad infinitum, ki je nastala v sodelovanju z Muzejem sodobne umetnosti v Zagrebu. Na razstavi bodo predstavljena dela, nastala pred desetimi leti, ki postavljena v nekdanji sakralni prostor vzpostavljajo nove odnose in odpirajo nove možnosti za njihovo interpretacijo. Umetnikova dela iz ciklov Monštrance, Instant inventar in druga, v monumentalnem eklektičnem prostoru nekdanje samostanske cerkve ustvarjajo izrazit dialog med arhitekturo, umetnostjo in njenim gledalcem. Kustosinja razstave: Vesna Meštrić

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopila domača synthpop zasedba Futurski, ki je letos junija v samozaložbi izdala drugi kratkometražni album Emotional Tourist.

ZuV5T51njQc

Od 13. do 15. septembra bo v Stolpu Škrlovec Kranj potekal festival za mesto in klavir Pianopolis. Nastopili bodo: Shida Shahabi, Joep Beving (13. 9.), Drago Ivanuša, Carlos Cipa (14. 9.), Zlati pianisti: Lara Oprešnik, Matija Drofenik, Urban Stanič, Nastasja Češnjevar Ušumović, Vid Ibic, Pia Landeker, Tobija Avšič (15. 9.). V okviru festivala bodo odprli tudi razstavo francoskega fotografa Romaina Thieryja z naslovom Rekviem za klavirje.

gFmvGg9v9H8

Sobota, 14. september

V Prešernovem gledališču Kranj bo ob 19.30 premiera drame Gorana Vojnovića Rajzefiber, ki je nastala v koprodukciji s SLG Celje. Saša je prisiljen skrbeti za svojo bolno mamo. Dodatno pomoč zanjo mu najde prijateljica Daša, ki iz begunskega centra pripelje mlado begunko, kar takoj sproži val predsodkov. Čeprav je Sašu skrb za mamo odveč, mu služi kot idealen izgovor, zakaj se ne more pridružiti punci, ki je odšla na študij v London. Skozi različne življenjske zgodbe se razkrivajo odnosi v družini in med prijatelji. Ljubezen je včasih samo izgovor za nezrelost in neodločnost, dobrodelnost pa drugo ime za sebičnost in izgovor, zakaj se ne moremo soočiti z lastnimi težavami. Režija: Anica Tomić

© Nada Žgank

Nedelja, 15. september

V Osmo/zi Ljubljana bo ob 20.00 na ogled gledališka predstava REKA, REKA/ Syntapiens::IZ umetniškega tandema Živadinov-Zupančič-Turšič. Gre za zgodbo o igralki Ivi Zupančič, ki je kmalu po 2. svetovni vojni na Odru 57 odigrala prelomne vloge, od Ismene v Smoletovi Antigoni, do predstave Otroka reke dramatika Daneta Zajca, ki je doživela svojo praizvedbo leta 1962. V slednji je Iva Zupančič odigrala vlogo Reke. Ta pomemben gledališko-igralski trenutek se je nepričakovano ponovil v še bolj nepričakovanem dogodku na koncu 20. stoletja. Obe gledališki situaciji sta jo kanonizirali med naše največje gledališke igralke.