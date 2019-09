Umrl je pevec Stane Mancini

Leta 1962 je z Beti Jurkovič zmagal na Slovenski popevki

Stane Mancini

V 89. letu starosti je umrl Stane Mancini, eden najbolj prepoznavnih pevcev zlatega obdobja slovenske popevke. V glasbeno zgodovino se je med drugim zapisal s pesmijo Mandolina, s katero sta z Beti Jurkovič zmagala na Slovenski popevki leta 1962.

Pečat je pustil tudi s pesmimi Non Capito, Kako sva si različna, Le z menoj, Lastovke in drugimi. Mancini je svojo glasbeno pot začel v revijskem orkestru in zboru Radia Ljubljana, svojo prvo ploščo z naslovom Non capito pa je posnel leta 1961. Pesem z istim naslovom je bila kar 52 tednov na 1. mestu lestvice popevk časnika Dnevnika.

Stane Mancini je na domačem glasbenem prizorišču pustil pečat s popevkami, kot so Non Capito, Kako sva si različna in Lastovke.

Leta 1980 je postal član Ribniškega okteta, s katerim je veliko gostoval po tujini, sodeloval pa je tudi z ansamblom Zadovoljni Kranjci ter snemal narodne in otroške pesmi.

