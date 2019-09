The Who novembra z novim albumom

Legendarska britanska rock skupina bo po 13 letih premora izdala novo ploščo

Roger Daltrey in Pete Townshend leta 1980 na koncertu v Zürichu

© Ueli Frey / DrJazz.ch / WikiCommons

Britanska rock skupina The Who bo po 13 letih premora bo novembra izdala novo ploščo. Prvi singel bo po napovedih založbe Universal izšel predvidoma že ta mesec.

Pevec Roger Daltrey je nove skladbe svojega bendovskega kolega, kitarista Petea Townshenda, označil za odlične. Kako bo zvenel novi album, je zasedba prvič razkrila v začetku meseca na koncertu v newyorškem Madison Square Gardnu ob spremljavi orkestra, kjer so izvedli pesem Big Cigars.

The Who poleg The Beatles in The Rolling Stones veljajo za eno največjih rock zasedb 60. in 70. let, bili pa so tudi del t.i. britanske invazije, ko so angleški bendi v šestdesetih osvojili ameriški glasbeni trg. S konceptualnima albumoma Tommy (1969) in Quadrophenia (1973) so iznašli svojevrstno rock opero ter vplivali na številne zasedbe in glasbene izvajalce, kot so The Clash, The Jam, Oasis ali Paul Weller.

Leta 1969 so nastopili na znamenitem Woodstocku ter poslušalstvo oziroma baby boom generacijo osvojili s hiti, kot so My Generation, Magic Bus in Pinball Wizard, njihove skladbe pa so v zadnjih letih uporabili za številne znane televizijske serije in filme. Zadnji studijski album Endless Wire so objavili leta 2006.

Pod imenom The Who zdaj sicer nastopala le še zadnja izvirna člana Townshend in Daltrey, saj je bobnar Keith Moon zaradi številnih težav z odvistnostjo od drog in alkohola umrl že leta 1978.

