Beneški zlati lev za film Joker

Joker predstavlja eno drznejših hollywoodskih produkcij ta hip, večina kritikov se je strinjala, da je Joaquin Phoenix ustvaril tako dobrega Jokerja, da lahko gledalec ob zgražanju nad njegovo nasilnostjo obenem začuti tudi njegovo bolečino

Joker, izjemni Joaquin Phoenix

© arhiv filmskega studia

Veliko nagrado 76. mednarodnega filmskega festivala v Benetkah, zlatega leva, je prejel film Joker ameriškega režiserja Todda Phillipsa, srebrnega leva kot veliko nagrado žirije pa so dodelili Romanu Polanskemu za film J' Accuse. Žiriji je predsedovala argentinska režiserka Lucrecia Martel.

Phillips je zlatega leva posvetil vsem, ki so sodelovali pri nastanku filma, še posebej se je poklonil Joaquinu Phoenixu, ki je nastopil v vlogi Batmanovega ikoničnega nasprotnika Jokerja. Phillips je menil, da je Phoenix najbolj divji in najpogumnejši lev, kar jih pozna. "Hvala, ker si mi zaupal svoje nore talente," je dodal.

Premiera filma Joker, v zasedbi katerega je tudi Robert De Niro, je bila v Benetkah med bolj pričakovanimi. The Guardian je pisal, da Phillipsov Joker predstavlja eno drznejših hollywoodskih produkcij ta hip, večina kritikov pa se je strinjala, da je Phoenix ustvaril tako dobrega Jokerja, da lahko gledalec ob zgražanju nad njegovo nasilnostjo obenem začuti tudi njegovo bolečino.

Z veliko nagrado žirije nagrajeni film Polanskega J' Accuse je v sklopu Mostre nagradilo tudi mednarodno združenje filmskih kritikov FIPRESCI, zato je še pred nocojšnjo podelitvijo obveljal za favorita, je pisala francoska tiskovna agencija AFP. Film se dotika afere Dreyfus, ki je leta 1894 za več kot desetletje razdelila Francijo. Zaradi krive obsodbe francoskega častnika Alfreda Dreyfusa za veleizdajo, je namreč izbruhnila kriza ter spopad med republikanci in nacionalisti, ki se ni razrešil vse do leta 1906.

V imenu preganjanega režiserja poljskih korenin je srebrnega leva za francosko-italijansko koprodukcijo prevzela francoska igralka iz filma in žena Polanskega Emmanuelle Seigner.

Režiser se festivala ni udeležil. Odločitev, da je njegov film uvrščen v tekmovalni program, je bila zaradi režiserjevih grehov iz preteklosti ob uvrstitvi zgolj dveh filmov režiserk v glavni program, deležna kritik feminističnih aktivist. Razglasitev nagrajenca je bila po pisanju AFP zaznamovana s skromnim aplavzom in nekaj osamljenimi vzkliki neodobravanja.

So pa v Benetkah srebrnega leva za režijo namenili švedskemu režiserju Royju Anderssonu za film z angleškim naslovom About Endlessness. Andersson je v Benetkah leta 2014 že prejel zlatega leva za film Golob je sedel na veji in razmišljal o življenju.

Za najboljšo moško vlogo je nagrado Coppa Volpi prejel italijanski igralec Luca Marinelli za vlogo v filmu Martin Eden v režiji Pietra Marcella, najboljšo žensko vlogo pa je po presoji žirije ustvarila francoska igralka Ariane Ascaride v filmu Gloria Mundi režiserja Roberta Guediguiana.

Nagrado za najboljši scenarij je prejel hongkonški ustvarjalec Yonfan za film No. 7 Cherry Lane. Posebna nagrada žirije je prejel italijanski režiser Franco Maresco za film La mafia non e piu quella di una volta, nagrado Marcello Mastroianni za nadebudnega mladega igralca ali igralko pa Toby Wallace za vlogo v filmu Babyteeth v režiji Shannon Murphy.

Poleg Lucrecie Martel so kot člani žirije o letošnjih velikih festivalskih nagradah odločali še kanadski zgodovinar in kritik Piers Handling, kanadska režiserka Mary Harron, britanska igralka Stacy Martin, mehiški direktor fotografije Rodrigo Prieto, japonski režiser Tsukamoto Shinya in italijanski režiser Paolo Virzi.

V kategoriji Orizzonti je nagrado za najboljši film prejel Atlantis ukrajinskega režiserja Valentina Vasianoviča, nagrado za režijo pa španski režiser Theo Court za film Blanco en Blanco.

Beneški filmski festival je 28. avgusta odprl film The Truth Hirokazuja Kore-Ede, zlatega leva za življenjsko delo pa sta prejela britanska igralka Julie Andrews in španski režiser Pedro Almodovar. Mostro sklepa film The Burnt Orange Heresy v režiji Giuseppeja Capotonda.

