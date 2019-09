REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Klub Monokel prihaja poljski queer aktivist, producent, DJ, vokalist, grafični oblikovalec ter član kolektiva Oramics, ki se mu bodo pridružili še Warrego Valles, Estera, Volk, Pobalnika in Katcha, v mariborskem Štuku bo na DJ setu nastopil Ben Watkins, ustanovitelj, producent, vodja legendarne zasedbe Juno Reactor in pionir psy scene, v Channel Zero pa se vrača serialka temačnih elektronskih večerov KFTØ.

Juno Reactor

Petek, 13. september

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (DVS)

(21.00): Coco Cafe Portorož: Coco Cafe's 16. Birthday Party (DJ Wee.BEE, Alex Donati)

(22.00): Gomila Mirna: Techno Trance Party vol. 2 (Line up: Veztax, Lilson, Sara Popovic, Liam Van Repar X Victor Marra, Ally)

TkgjdhEWbWM

(23.00): K4 Ljubljana: Just Us (Line up: Brasi, Tim Kern, Just Us; VJ: Smech)

(23.00): Božidar Ljubljana: Božidar Season Opening (Bar: Disco Durum, Herzog, Vitorijoski. Klub: Phuong Dan, Nitz)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: KFTØ (Adamm, Elvis, Katarza & Jona; VJ: Dimension)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Deviant Funk (Luka Prinčič)

ed0s_Gl91IY

Sobota, 14. september

(19.00): Križanke Ljubljana: KŠ X: Gramatik (gostovanje svetovno znanega slovenskega producenta)

FZK9Zi26Izc

(21.00): Coco Cafe Portorož: For The Love Of House (Exo Beltram)

(22.00): Food Porn Ljubljana: Who Am I? / Ekskluzivna zabava v maskah (Paolo Barbato, Alexserra, Shark, Lab Doctors, Barbs)

zTRVMg7-0Cw

(22.00): Štuk Maribor: FusionDrive (Midnight Resurrection Main Stage: Juno Reactor-DJ set, Kala, Reaky Reakson, Reichenekk Brothers, Ultra vs. Violet. Bass Fighters DNB Stage: Spencah, Aveho vs. Dominus Diaboli, Nukleus)

iNkHGyeXExk

(22.00): Moment Bar Ljubljana: Neon Me Home S01 E01 (Line up: Milea, Dimitrijev, SandiBasagic, SaraPopovic)

(22.00): Manila Caffe Ljubljana: Confessions by Reflexible (Line up: Marina Karamarko, Ian Carlast, Jona, Dom3n, Rand Saego, Van Der Urh, Wookie Woo)

OfpcxAq2WF0

(23.00): K4 Ljubljana: Official Gramatik After Party (Bazen: Benjamin Shock, Igor Mauer, Nikolaj. Bar: Whynnel, Emiljo A.C., JK Soul, Besso)

oFkVzP_MHXE

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Ustanova (Avtomat, Warrego Valles, Estera, Volk, Pobalnika, Katcha)

KnuyNSCt6qY