Nikogar ne briga?

Četrta edicija festivala Indigo se letos ukvarja z ravnodušnostjo in neobčutljivostjo za probleme okoli nas

Camilla Sparksss

Trg francoske revolucije, Gosposka ulica, Križevniška ulica, Novi trg in Park na Ambroževem trgu v Ljubljani bodo med 11. in 13. septembrom prizorišča četrte edicije festivala sodobnih idej Indigo, ki se letos ukvarja z vprašanjem Nikogar ne briga? ter tematizira ravnodušnost in neobčutljivost za probleme okoli nas. V treh dneh se bodo zvrstile razstave, predstave, koncerti, delavnice, predavanja in strokovne debate s priznanimi domačimi in tujimi umetniki ter teoretiki na temo brezbrižnosti.

Festival v produkciji Muzeja in galerij mesta Ljubljane ter Marsh Creative Production iz Beograda, se bo začel s predavanjem Juusa Koponena, priznanega finskega informacijskega oblikovalca in soustanovitelja informativnega studia Koponen+Hildén, v naslednjih dneh pa se bodo zvrstila še predavanja Leva Manovicha, enega vodilnih teoretikov digitalne kulture in avtorja znamenite knjige The Language of New Media, priznane ameriške politične teoretičarke Jodi Dean, hrvaškega umetnostnega kritika, urednika in kuratorja Marka Goluba, raziskovalnega in oblikovalskega nizozemskega kolektiva Metahaven ter hrvaškega umetnika Vlada Marteka, čigar delo temelji na vizualizaciji poezije.

V Galeriji Vžigalica bo na ogled razstava berlinske umetnice Sinte Werner z naslovom Nekje ali drugod, ki v svoji umetniški praksi kot osnovo za svoja dela uporablja arhitekturne elemente prostorov in jim z optičnimi iritacijami dodaja umetniške vsebine; na tokratni razstavi se bo predstavila z dvema instalacijama Obrnjen element in Razdružena podoba (kurator: Jani Pirnat).

Matej Andraž Vogrinčič bo v Parku na Ambroževem trgu predstavil intervencijo v javni prostor z naslovom Na poti, ki aludira na prihajajočo obnovo Cukrarne, ki bo zaživela kot nov prostor umetnosti, kulture in združevanja; z zdrobljenim odpadnim gradbenim materialom, pridobljenim z gradbišča Cukrarne, bo tlakoval pot skozi park do stavbe, v kateri se bo pisala nova zgodovina tega prostora in našega mesta.

Tanja Radež bo z misteriozno kompozicijo Nabiralci prahu ponovno odprla prostore nekdanjega Modnega krojaštva Žika, na ogled pa bo tudi pregledna razstava in spremljajoča publikacija Allstars Arhiv, ki prikazuje vizualni opus izbranih avtorjev Bienala neodvisnih zadnjih desetih let.

V glasbenem programu bodo nastopili DJ Božo in DJ Sladki greh, Nobody Cares Collective (Vid Jamnik, Igor Matković, Luka Benčič, Bojan Krhlanko), spalniški panker Damjan Manevski, kanadsko-švicarska umetnica Camilla Sparksss in belgijsko-francoski dvojec OD Bongo.

V Mini teatru bosta na ogled predstavi Dramatikaromantika avtorice Sanje Nešković Peršin ter Zgodovina nasilja po avtobiografskem romanu francoskega pisatelja Édouarda Louisa v režiji Ivice Buljana. Potekali bodo tudi tridnevna delavnica na temo vizualizacije podatkov z Juusom Koponenom, RogLabova delavnica izdelovanja "brihtnih" majčk, sejem knjige umetnika in druženje ob lepih knjigah INDIGO x Caffeine Hours 2019, Knjižnica pod krošnjami ter projekcija filma Metahaven: The Sprawl (Propaganda About Propaganda).