Deset dni dogajanja za deseto obletnico

Deseto obletnico bodo v Kinu Šiška obeležili s štirinajstimi žanrsko različnimi dogodki

Jon Hopkins

Center urbane kulture Kino Šiška je v desetih letih delovanja postal osrednja slovenska institucija na področju sodobne koncertne ponudbe, dopolnjujeta pa jo še programa vizualne in uprizoritvene kulture. Njihovi najbolj prepoznavni programi so Špil liga, prva liga dijaških bendov, mednarodni festival sodobnega plesa CoFestival, mednarodni festival in konferenca MENT Ljubljana ter galerija DobraVaga. Deseto obletnico delovanja bodo obeležili s bogatim programom, ki bo potekal od 12. do 21. septembra. V sklopu praznovanja bodo deset dni posvetili glasbi, filmu, vizualni umetnosti, stripu, plesu in drugim umetniškim področjem, ki jih podpirajo že od leta 2009.

Praznovanje se bo začelo 12. septembra z otvoritvijo dveh razstav-razstavo vizualne umetnice Sare Bezovšek, ki skozi umetniško prakso apropriacije raziskuje vplive internetne kulture in spletnih družbenih medijev na sodobno vizualno umetnost ter razstavo del fotografov Kaje Brezočnik, Urške Boljkovac, Aleša Rose, Nejca Ketiša in Asiane Jurca Avci, ki so redno beležili dogodke, v Kinu Šiška in galeriji DobraVaga v zadnjih letih, zaključil pa s koncertoma kanadske zasedbe Operators, ki se po letu 2016 ponovno vrača v Ljubljano z novim albumom Radiant Dawn ter makedonske dance-punk skupine Bernays Propaganda.

ROABptIJc9Q

Drugi dan bosta v sodelovanju s festivaloma Indigo in Sonica v Mestnem muzeju nastopila kanadsko-švicarska umetnica Camilla Sparksss, ki je občinstvo navdušila že na letošnjem festivalu MENT Ljubljana in belgijsko-francoski dvojec OD Bongo, naslednji dan pa se dogajanje seli v Križanke, kjer bo nastopil svetovno znani slovenski elektronski producent Gramatik, za ogrevanje pa bodo poskrbeli Momento Cigano, Luxas, Whynnel in Benjamin Shock.

Qxp1TNcncg8

V nedeljo (15. septembra) bodo predstavili novi stripovsko-glasbeni album Martina Ramoveša, ki se je tokrat poglobil v življenje in delo pesnika ter satiričnega pisca Ivana Roba (1908–1943). Večer bo uvedel krajši pogovor z avtorjem o nastajanju stripa, sledil pa bo koncert, pospremljen s projekcijo izsekov iz stripa. Naslednji dan bo v znamenju plesa-nastopil bo gibalni dvojec Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek s predstavo Alien Express Drugi let.

TfHSry-_lp0

Poskrbljeno bo tudi za ljubitelje trših kitarskih ritmov, saj se bodo 17. septembra predstavili postmetalci Deafheaven, posthardkorovci Touché Amore in Portrayal of Guilt. Za ljubitelje grozljivk pa bo poskrbel najnovejši celovečerec Tomaža Gorkiča, politično nekorektna črna komedija Prekletstvo Valburge, ki ne skopari z nasiljem in brizgajočo krvjo.

UHSoaMj6flE

V četrtek (19. septembra) v Kino Šiška prihaja sloviti britanski producent Jon Hopkins, čigar plošče kot so Immunity in Singularity, veljajo za sodobne klasike elektronske glasbe (za ogrevanje bo poskrbel domači zvočni mojster Shekuza), naslednji dan pa še nabriti britanski punk dvojec Sleaford Mods ter domača zasedba Carina, ki bo predstavila novo ploščo Nš člouk.

lkvnpHFajt0

Praznovanje se bo zaključilo 21. septembra s celodnevnim dogajanjem Šiška Open, na katerem se bodo obiskovalci lahko preizkusili v različnih urbanih športih in gibalnih dejavnostih, se poučili o umetnosti grafitiranja in se udeležili različnih ustvarjalnih delavnic, uživali v branju v Knjižnici pod krošnjami ter se podali na vodeni ogled Pocestnice – prve šišenske readymade galerije na prostem. Zvečer bo na ogled projekcija dokumentarnega filma o Kinu Šiška režiserke in scenaristke Maje Pavlin, dogajanje pa se bo zaključilo s koncertom, na katerem bodo nastopili domači izvajalci, ki so v preteklem desetletju pomembno zaznamovali tako Kino Šiška kot slovensko glasbeno sceno: Laibach, Matter, Koala Voice, zalagasper, MRFY, YGT in Klemen Klemen.

af8wU0Ulrzw