Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo premiero avtorskega projekta Katarine Morano in Žige Divjaka z naslovom Sedem dni, koncert legendarne angleške zasedbe The Telescopes, drugo izdajo Festivala Račka z naslovom Politike odpora, ki se tokrat usmerja na kritiko normativnega razumevanja seksualne in spolne identitete, telesne podobe in urejanja intimnih razmerij, premiero drame Oscarja Wilda Saloma v priredbi Žanine Mirčevske in režiji Eduarda Milerja.

Četrtek, 19. september

V Mestni galeriji Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo z naslovom Po prekopu je obstajal samo še "naš" svet, ki vabi k odkrivanju cele vrste zgodovinskih in geografskih povezav med Evropo, zlasti njenimi Vzhodi, in Bližnjim vzhodom, še posebej z Egiptom in s Sueškim prekopom. Z razstavo želijo spodbuditi razpravo o vprašanjih, ki izhajajo iz zgodbe o prekopu in razpletajo koncentrične kroge referenc, pripetljajev in srečanj, ki so se plast za plastjo nalagali v 150 letih, odkar je bil prekop predan svojemu namenu. Sodelujejo: Ibrahim Ahmed, Amado Alfadni, Meriç Algün, Pavel Brăila, Chto delat?, Shatha Al-Deghady, Marianne Fahmy, Iulia Toma. Kustosinja razstave: Raluca Voinea v sodelovanju z Ovidiujem Țichindeleanujem. V Galeriji Škuc Ljubljana pa bodo ob isti uri odprli razstavo Christine Kubisch Oblak, na kateri bo predstavljena zvočna skulptura, izdelana iz več sto metrov rdeče električne žice, ki jo obiskovalci poslušajo z uporabo prilagojenih slušalk, s katerimi raziskujejo skriti akustični svet zvočnih kabelskih struktur. V vsakem kanalu je različna kompozicija elektromagnetnih valov, poslušalci pa jih lahko zmiksajo po svoje. Ko se gibljejo po instalaciji, kaotični električni napeljavi, oblaku, ki visi v galeriji, sprožijo zvoke kablov in jih spajajo v neomejeno število novih kombinacij.

Shatha Al-Deghady: Oops, 2016,

© Mohammed Khalid

V SNG Nova Gorica bo ob 20.00 premiera ljudske igre Zgodbe iz Dunajskega gozda, avstrijsko-madžarskega avtorja Ödöna von Horvátha, ki je črpal navdih iz tradicionalnega dunajskega modela ljudske igre, a je motivne elemente drzno predelal – domačno je spremenil v srhljivo, navidezno lagodnost v brutalnost, sentimentalnost v bestialnost ... V središču modernizirane igre je zgodba Marianne. Naivno dekle na zaroki s preprostim mesarjem Oskarjem, ki ji je že od malega "namenjen", zapelje predmestni žigolo Alfred. Ob njej nastopa še cela galerija brezperspektivnih malomeščanskih filistrov. Vsi jemljejo klišejske izjave kot največje resnice, vsi bi radi »več«, predvsem bi se radi povzpeli na družbeni lestvici ... Na površju je resda romantična zgodba, dejansko pa v grenki satiri vladata neumnost in surovi nagoni. Režija: Primož Ekart

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 nastopila legendarna angleška noise dream drone psych shoegaze zasedba The Telescopes, ki bo predstavila zadnji album Exploding Head Syndrome. Predskupina: Sneers (Ita)

VzwI1jQybmc

V Mestnem gledališču ljubljanskem bo ob 20.00 premiera avtorskega projekta Katarine Morano in Žige Divjaka z naslovom Sedem dni, katerega osnova je občutek, da nam zaradi nenehne naglice, v kateri si poskušamo zagotoviti boljši oziroma mirnejši jutri, posamezen dan prepogosto spolzi iz rok. To je predstava o življenju malih ljudi, ki se po najboljših zmožnostih trudijo preživeti iz tedna v teden, ob tem pa upajo, da ne bo tako tudi iz leta v leto. Režija: Žiga Divjak

© Peter Giodani

V Kinodvoru Ljubljana bo od 19. septembra dalje na ogled film Zaton, enigmatična zgodovinska drama o rojstvu 20. stoletja, a hkrati o civilizaciji na predvečer njenega zatona. Režija: László Nemes. V Koloseju Ljubljana pa Prekletstvo Valburge, politično nekorektna črna komedija, ki ne skopari z nasiljem in brizgajočo krvjo, poskrbi pa tudi zabavo in humor. Režija: Tomaž Gorkič

ZKAZINs-xas

pH2mSw0-waY

Petek, 20. september

V MMC Kibla Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo Nataše Prosenc Stearns z naslovom koda L – Fragmenti, na kateri bo predstavljen izbor video del, ki so nastala za istoimensko opero Milka Lazarja po libretu Eve Kraševec v režiji in scenografiji Rocca. Projekcije na prosojne paravane integrirajo sence, silhuete in odseve arhitekturnih elementov. Pojavi se prostor v prostoru, ki se je v operi vzpostavil na odru, v galeriji pa gledalci vanj vstopajo.

V Mini teatru Ljubljana bo ob 19.00 premiera lutkovne predstave Bonny Becker Obisk za medveda, v kateri spremljamo samotarskega medveda, ki je prepričan, da ne mara obiskovalcev. A nekega dne na vrata potrka majhna siva miš, ki se ne da kar tako odgnati...Živahna zgodba z obilo situacijske komike je ena najbolj odmevnih ameriških slikanic zadnjih let. Režija: Ivana Djilas

V Galeriji Račka Celje bo 20. in 21. septembra potekala druga izdaja Festivala Račka z naslovom Politike odpora, ki se tokrat usmerja na kritiko normativnega razumevanja seksualne in spolne identitete, telesne podobe in urejanja intimnih razmerij. Z razstavo in serijo performansov v ospredje postavlja pluralnost identitet, izrazov spola, telesnih videzov in načinov bivanja. V središču zanimanja predstavljenih del je odnos do telesa, predvsem vprašanje, kakšne pomene pripisuje družba zunanjemu videzu in kako vpliva na zaznavo in konstrukcijo lastne podobe. Sodelujejo: Nevena Aleksovski, Ana Čigon, Julia Fuhr Mann, Olja Grubić, Aleksandra Saška Gruden, Asiana Jurca Avci, Kabaret Tiffany, Neža Knez, Tina Kolenik, Kresnička (Tatiana Kocmur in Liza Šimenc), Benny Nemerofsky Ramsay, Ivana Smiljanić, Julischka Stengele, Deniz Űnal, Chris E. Vargas & Eric Stanley.

Benny Nemerofsky Ramsay: The Rosa Song (2011)

Sobota, 21. september

V SNG Drama Ljubljana bo ob 20.00 premiera poetične drame Oscarja Wilda Saloma (1891) v priredbi Žanine Mirčevske in režiji Eduarda Milerja, ki s svojo simboličnostjo govori o zatonu civilizacij in cesarstev, o trenutku, ko je človeštvo na križišču med duhovnostjo in čutnostjo.

© Peter Uhan

V Križankah Ljubljana bo ob 20.00 nastopil Marko Hatlak Band, ki se tokrat predstavlja kot harmonikar in vokalist, poleg tega pa tudi kot avtor skladb in besedil. Na koncertu bo predstavil skladbe z novega albuma z naslovom “Ko ni noč in ni dan”, na odru pa se jim bo kot posebni gost pridružil eden največjih kitaristov Vlatko Stefanovski,

Cf2uqYXHJwQ