Okušanje umetnosti

So gastronomski užitki zasenčili umetnost kot tako? Ali lahko govorimo o novodobni kulinarični umetnosti? Na ta in druga vprašanja bodo iskali odgovore na festivalu Performa & Platforma

Chris Haring & Liquid Loft: Deep Dish

© Bernhard Müller

Združena festivala uprizoritvenih umetnosti Performa & Platforma, ki bosta potekala na različnih lokacijah v Mariboru med 19. in 22. septembrom, letos v središče postavljata oralnost in z njo okus ter vabita gledalce, da se pridružijo ob okušanju umetnosti. Umetnost, ki nam poskuša ponuditi drugačno izkušnjo – estetsko in doživljajsko – namreč na usta in okus ne pozablja. Naj bo metaforično naslavljanje “okusa” drugega, drugosti, anomalij ali pa zgolj poskus prestrukturiranja uprizoritvenih prostorov v prostore srečanja, začasne, med seboj povezane skupnosti.

"Letošnje predstave se hkrati gibljejo in dogajajo okoli konceptov ust, oralnosti, okusa in kulinarike, vse našteto pa skozi različne pristope in forme zelo intimno približajo občinstvu. Uprizoritvena umetnost ima sama po sebi izjemno moč prenašati neizgovorjene ideje in izkustva, v povezavi z kulinariko pa je ta razsežnost dodatno podkrepljena - v predstavah, kot je Golem ali Deep Dish lahko gledalec zgolj skozi opazovanje ponotranji in izkusi zelo zapletene koncepte - požrešnost, gnus, prenažiranje, poželjenje, itd. Letošnje vsebine bodo pri obiskovalcih vzbudile izjemno močan vtis - morda navdušenje, morda gnus, ali pa totalno brezbrižnost", pravi Mojca Kasjak, umetniška vodja 13. Platforme sodobnega plesa.

Festivalsko dogajanje bo odprla gibalna predstava Golem bolgarske avtorice Anne Dankove, ki raziskuje sodobni svet, v glavnem utemeljen na prostem trgu in globalnem pretoku informacij. V predstavi se osredotočamo na asketsko preprosto rutinsko dejanje žvečenja žvečilnega gumija kot edinega sredstva gledališke raziskave.

Plesna predstava Ane Romih in Bena Novaka Koncert telesa govori o dveh ločenih pogledih na temo zvena telesa in iskanju harmonije med njima. Gre za fizično predstavo, kjer se dve telesi srečata z vprašanjem, ali ima telo melodijo in kako se telo lahko uporabi kot instrument skozi gibanje.

Iranski_a umetnik_ca Sorour Darabi v plesni predstavi z naslovom Farci.e raziskuje spol na izčrpen in visceralen način, od njegovega biološkega oblikovanja/deformacij (telo), do kulturnih konstruktov (spolna identiteta) in jezikovnih opredelitev (spol besed in predmetov).

Sorour Darabi: Farci.e

© Mehrdad Motejalli

Ivan Mijačević, skladatelj, koreograf, plesalec in pedagog na festivalu premierno predstavlja avdio-video instalacijo Slovenska jabolka nepravilnih oblik, ki je po njegovih besedah nastala na temeljih treh iztočnic: hrana, oralno in obsesivno, ki so med kreativnim procesom dobile še nadpomenko - obsedeti. Kar se je pričelo kot umetniška razgradnja popularnih kuharskih oddaj in tekmovanj, je kmalu začelo dobivati čisto drugačne oblike in pomene.

Aja Zupanec v avtorski solo plesni predstavi Kričeče bleščeče predstavi žensko pravljico, ki pod vprašaj postavlja romantične predstave in ideale srečnih koncev.

Festival se bo zaključil s plesno predstavo-koreografskim filmom v živo Deep Dish avstrijskega koreografa Chrisa Haringa & Liquid Loft. Zabava z večerjo se spremeni v pustolovsko vožnjo skozi dimenzije makro- in mikrokozmosa. Posnetki ročne kamere, ki jo usmerjajo performerji, v živo vodijo skozi bizarne paralelne svetove organskih objektov. Filmske metode v kombinaciji z izkrivljenim zvokom priklicujejo metafore baročnih vrtov, zemeljskih radosti in njihovega neizbežnega propada.

V okviru festivala pripravljajo tudi TV oddajo - omizje Oral(no) - o okusih, kjer bodo sodelovali: Iztok Ilc, Uroš Mencinger in Danilo Ivanuša – Knedl. Moderator: dr. Zoran Medved