REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Dvorani Gustaf Maribor bo prvič v Sloveniji nastopil ruski drum'n'bass DJ in producent Tobax, v K4 pa bodo novo sezono K4 Roza odprli z gostovanjem beograjske naveze; na velikem odru bo nastopila Sonja Sajzor, trans aktivistka, producentka, DJ-ka in multidisciplinarna vizualna umetnica, na malem odru pa DJ Greïgus.

Sonja Sajzor

Petek, 20. september

(20.00): LP Bar Ljubljana: Monday (DJ set)

(21.00): Coco Cafe Portorož: Deep Motion (Sputnik)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Pobalnika & Katcha)

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Akcija (Tobax, L1 DNB b2b Decidednb, Spencah, Aniline b2b Dominus Diaboli, Kryptønite b2b Woog, Run N Bass)

(23.00): K4 Ljubljana: DrogArt 20 (Bazen: Dojaja, Schrauff, Nitz. Bar: Woo-D, Bakto, Disco Durum, House Wife)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Versus (Shekuza/Herzog)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Mami's Magic (Massem)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Immortal : Cher Inspired Party (DJ Papi)

(23.59): Moment Bar Ljubljana: The Residency at Moment Bar (Nixterix, Svet, Mekhu, Milak Brothers)

Sobota, 21. september

(18.00): Špica Caffe Ljubljana: Innocent Music Showcase - Daytime Edition (iO, Aney F., Uno Taman, ROdAH, Will Judge)

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Roza: Virgo inter Virgines (Veliki oder: Sonja Sajzor, Duki, Petra, Plastika, Anastacia, Carol, Babsi Adler, Karmen Daš. Mali oder: Greïgus, Nulla, Tzena. VJ: 5237)

