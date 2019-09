Razstava finalistov natečaja Mesta pešcem!

Pop-up razstava 14 plakatov v okviru Evropskega tedna mobilnosti

Andrea Machara: Skupnost

Na ploščadi pred Slovensko hišo - Figovec v Ljubljani bodo 18. septembra ob 14.00 odprli pop-up razstavo 14 plakatov finalistov, ki so sodelovali na oblikovalskem natečaju Mesta pešcem! Razstava na prostem je del uradnega programa Mestne občine Ljubljana v okviru Evropskega tedna mobilnosti, katerega geslo je letos: Gremo peš! Pred tem bo ob 11.30 v Mestni hiši potekala mednarodna okrogla miza Prometna varnost in trajnostna mobilnost.

Na mednarodnem natečaju za najboljši mestni plakat na temo pešcem prijaznega mesta, ki ga je spomladi razpisal IPoP – Inštitut za politike prostora v partnerstvu s TAM-TAM Inštitutom, je sodelovalo 159 del, od tega kar 95 iz tujine. Natečaj je tematiziral vizije mest prihodnosti, vse prepogosto zasnovane zgolj na tehnologiji, brez razmisleka o trajnostnem razvoju po meri človeka. Udeležence je pozival k upodobitvi pešcem prijaznega mesta prihodnosti. Hoja po mestnih ulicah je namreč veliko več kot zgolj rekreacija; omogoča tudi razvoj lokalnih storitvenih in ustvarjalnih prostorov, utrjuje povezanost med ljudmi in nenazadnje prispeva k zdravju in zmanjšanju ogljičnega odtisa.

Najboljše delo po mnenju komisije je ustvarila Andrea Machara iz Španije, ki je za nagrado prejela 1.000 evrov, nagrajeni plakat Hodite pa je bil konec maja razstavljen na 50 TAM-TAM plakatnih mestih v osmih slovenskih mestnih občinah.

Za razstavo na prostem je bilo izmed 28 finalnih del izbranih 14 plakatov – 9 po kriterijih ocenjevalne komisije in 5 po izboru organizatorjev. Izbor najboljših del natečaja Mesta pešcem! bo do 1. oktobra na ogled na ploščadi med Slovensko in Gosposvetsko, celotno razstavo finalistov pa v spletni galeriji pod licenco Creative Commons.