Spomin na slovenske žrtve holokavstva

Simbolična vrnitev 21 judovskih meščanov Ljubljane in njihovih svojcev

V sredo, 18. septembra bodo v Ljubljano simbolično vrnili 21 judovskih meščanov Ljubljane in njihovih svojcev, ki so bili zaradi svojega porekla ter nacističnega načrta iztrgani iz svojih domov in odpeljani v koncentracijska taborišča po Evropi. V holokavstu je bilo uničena večina slovenske judovske skupnosti, ki si po tem nikoli več ni opomogla. Slavnostno polaganje Spotikavcev bo potekalo v sredo, 18. septembra na Krojaški ulici 5.

Ob 17.30 bodo na Križevniški ulici nastopili izraelska pevka Sivan Goldman, kantor Isidor Abramowicz in pianist Joži Šalej, ob 18.00 pa bo v Judovskem kulturnem centru performans in otvoritev večmedijske instalacije Jaše Mrevljeta Pollaka, posvečeno 587 slovenskim žrtvam holokavsta ter razstavo serije plakatnih portretov Vuka Ćosića UNDELETED – Rekonstruirani portreti izbrisanih ljubljanskih judovskih someščanov.

Jaša Mrevlje Pollak je novo večmedijsko postavitev v spomin na slovenske žrtve holokavstva zasnoval na povabilo Judovskega kulturnega centra Ljubljana. Umetnik je po materini strani Darji Mrevlje Pollak potomec slovenskih žrtev holokavstva, pet spotikavcev – spominskih znamenj žrtvam holokavstva bo ob nekdanji družinski vili Pollak na Erjavčevi cesti 29 ( Levstikova 15) v Ljubljani položenih v sredo 18. septembra ob 13.00.V vili na Erjavčevi ulici so družino Pollak aretirali ponoči 11. septembra 1944. Še isti mesec so mamo in otroke iz sodnijskih zaporov odpeljali v Auschwitz, očeta Pavla Pollaka pa februarja 1945 v Mauthausen, kjer je bil ubit.

Spotikavce - spominska znamenja slovenskim žrtvam holokavstva pred njihovim zadnjim domovanjem letos postavljajo v Ljubljani, Lendavi in Murski Soboti. Umetniški projekt Gunterja Demniga Spotikavci (Stolpersteine) poteka od leta 1994 po načelu "en tkalovec za eno ime" in obuja še do nedavnega brezimne ter pozabljene slovenske žrtve nacizma. Lani je bilo v Ljubljani v sodelovanju med Judovskim kulturnim centrom Ljubljana, Sinagogo Maribor, Mini teatrom in Mestno občino Ljubljana postavljenih 23 spotikavcev, ki se jim letos pridružuje novih 21.