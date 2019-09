Dvoličnost katoliškega podeželja

Projekcija filma Obraz, ki je na lanskem Berlinalu prejel veliko nagrado žirije

V Kinodvoru bo 24. septembra ob 17.00 na ogled film Obraz poljske režiserke Małgorzate Szumowske, ki je na lanskem Berlinalu prejel veliko nagrado žirije. Zgodba o mladeniču, ki po nesreči ostane iznakažen in se mora soočiti z neprijetnimi odzivi okolja, sočutno, a pronicljivo razgalja dvoličnost katoliškega poljskega podeželja.

Gradbeni delavec Jacek s svojim uporniškim videzom, navijanjem heavy metal glasbe in divjo vožnjo vedno pritegne pozornost. Še posebej če se njegovo dekle razživi na plesišču. Kot da bi se hotel s takšnim vedenjem osvoboditi dušečih spon strogo katoliškega in monotono zaspanega delavskega mesteca na poljsko-nemški meji. A ko se nekega dne ob postavljanju orjaškega betonskega kipa Jezusa ponesreči in ostane njegov obraz povsem iznakažen, se vse spremeni. Kljub začetnemu optimizmu in statusu lokalnega junaka zelo kmalu ugotovi, kako pomembna je zunanja podoba in kako dvolično kruti (oziroma sebični) lahko postanejo ljudje.

"Snemam filme o tistem, kar me pri Poljski moti. Vznemirjajo me globoko zakoreninjen slepi katolicizem, licemerstvo, agresija, netolerantnost in zavračanje vsega, kar je drugačno, novo. Ti elementi so prisotni v vseh mojih filmih, a v Obrazu jih napadem najbolj neposredno. Določenih tematik se ne morem lotiti na kolenih, s ponižnostjo ali na podlagi nekakšne temeljite disertacije. Vem, da nekaterih stvari ne morem odpraviti, lahko pa se iz njih norčujem. Imam občutek, da bi nam Poljakom še kako koristilo, če bi se več smejali in manj prepirali. In to je poanta mojega filma – Jacek kljub svoji tragediji in odzivu družine ohrani svojo dobrodušnost in optimizem. Vidim, kaj se dogaja na Poljskem. To me skrbi, boli in navdaja s tesnobo. Toda če bi o tem govorila na tak način, me ne bi nihče poslušal. Zato sem izbrala črni humor. V življenju sem vedno bolj prepričana, da sta distanca in duhovitost edino, kar nas lahko reši", je zapisala režiserka.

Malgorzata Szumovska je po končanem študiju na Nacionalni filmski šoli v Lodzu, režirala številne kratke, igrane in dokumentarne filme. Je ena najvidnejših in najbolj cenjenih poljskih režiserk. Za svoje filme je prejela številne nagrade na mednarodnih festivalih, za film Telo pa leta 2015 na Berlinalu srebrnega medveda za najboljšo režijo.

48DKzRug0tA