Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo koncert irske elektro-pop dive Róisín Murphy, razstavo Galerije Y: Nove pozicije, na kateri se bodo predstavili: Sašo Vrabič, Arjan Pregl, Tina Dobrajc in Duša Jesih, koncert maroške glasbenice Hindi Zahra, otvoritev retrospektive filmov enega najpomembnejših francoskih režiserjev Jeana Renoirja, premiero poetične drame Daneta Zajca Grmače v režiji Nine Rajić Kranjac.

Četrtek, 26. september

V Fotopubovem projektnem prostoru (Tivolska cesta 44) Ljubljana bodo ob 20.00 odprli site-specific projekt češkega umetnika Jakuba Janse z naslovom Ten Years Night. Gre za del večletnega projekta z naslovom Club of Opportunities, ki raziskuje sodobno mitologijo in modele ontologije ter skozi različne izrazne oblike, od drame do absurdnega humorja, tematizira sodobno družbo. Projekt poteka v obliki nekakšnega sodobnega epa, ki sestoji iz pričanj različnih pripovedovalcev, postavljenih v perspektivo korenine kolerabe.

Jakub Jansa: Keeping in Line, 2019 (fotografija instalacije iz galerije Nod, Praga)

© Osebni arhiv umetnika

Na Mali sceni MGL bo ob 20.00 premiera komične drame Laure Wade Dragi, doma sem!. Besedilo ene najpogosteje uprizarjanih in nagrajenih britanskih dramatičark svoje generacije, ki ga je navdihnila fetišizacija domačnosti in raznih nostalgičnih vsebin pop kulture, kot so kuharske oddaje in tekmovanja v peki, je bilo krstno uprizorjeno junija leta 2018 v Nacionalnem gledališču v Londonu, aprila letos pa je prejelo nagrado Laurence Olivier za najboljšo komedijo. Režija: Nina Šorak

© Peter Giodani

V Slovenski kinoteki Ljubljana bo ob 20.00 otvoritev retrospektive filmov enega najpomembnejših francoskih režiserjev Jeana Renoirja s projekcijo filma Francoski kankan, barvitega in živahnega muzikala, v katerem oživi Pariz s konca 19. stoletja.

LPfKXOIa3-0

V KC Janeza Trdine Novo mesto bo ob 20.00 v okviru cikla Muzika eklektika nastopila Aziza Brahim, glasbenica iz Zahodne Sahare, ki je odraščala v sahravijskem begunskem taborišču v alžirski puščavi, že dve desetletji pa živi v izgnanstvu, sprva na Kubi, zdaj pa v Kataloniji.

kG4OX8uQpI0

V Kurzschlussu Ljubljana bo ob 21.00 nastopila irska elektro-pop diva Róisín Murphy, ki je v devetdesetih zaslovela v dvojcu Moloko V Cvetličarni Ljubljana bo ob isti uri nastopila maroška izvajalka Hindi Zahra, ki živi in dela v Franciji.

H02BPY7vEms

fshGsULBFb8

Petek, 27. september

Na Trubarjevi ulici 79 Ljubljana bodo ob 19.00 odprli prodajno razstavo Galerije Y: Nove pozicije ter uradno odprli nove prostore Galerije SLOART. Na razstavi se bodo z novejšimi deli predstavili: Sašo Vrabič, Arjan Pregl, Tina Dobrajc in Duša Jesih. Kuratorki razstave: Katarina Hergouth in Tina Fortič Jakopič

Tina Dobrajc: Carnival (When I'm not with You my dreams are so Very Dark), 2019

V Stari dvorani SNG Maribor bo ob 20.00 premiera poetične drame Daneta Zajca Grmače, ki je nastala v koprodukciji s Konservatorijem za glasbo in balet Maribor. Grmače bi lahko povzeli kot medgeneracijsko tragedijo konca "arhaične vaške skupnosti", ki dreza v nevralgične točke slovenske zgodovine in mapira njeno psihogeografijo samozavrtosti, užitka v samospodbijanju, nenehnega prelaganja krivde in odgovornosti, samopomilovanja, demonizacije drugih, sramote glede nezmožnosti vzpostavitve pristnega stika, vključno z jalovostjo izdajstev in maščevanj, samoizgubljanja v domnevni onkrajnosti, predvsem pa poudarja nebogljenost tistih, ki se imajo za odrešitelje. Režija: Nina Rajić Kranjac

© Damjan Švarc

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila ruska zasedba Shortparis, ki iz plesnih gruvov in elementov post-punka, eksperimentale, noisea in celo šansona ustvarja edinstveno glasbeno estetiko.

FUdteCBRX9c

V Mali drami Ljubljana bo ob 20.00 premiera avtorskega projekta Izobčenke po delih Rudija Šeliga, ki pričajo o tistih delih v nas, ki jih lahko poimenujemo dušni prostori. Režija: Mirjana Medojević

Nedelja, 29. september

V Plesnem teatru Ljubljana bo ob 20.00 premiera plesne predstave Feline projekt avstrijske koreografinje Dagmar Dachauer, v kateri sta na odru dva performerja. V predstavi se ples in performans kot osrednji disciplini prepletata z videoposnetki in zvokom. Na osnovi svojih plesnih izkušenj je Dachauerjeva razvila zelo precizen in podroben gibalni jezik, s katerim išče najtesnejšo možno povezavo med različnimi uprizoritvenimi načini in pri tem raziskuje, kako digitalni mediji in naše vsakodnevno spletno življenje spreminjajo naš pogled na ljudi in na svet, na nas same ter na naše okolje. Ponovitev: 30. septembra ob 20.00