Današnji svet skozi zvok

Enajsta edicija festivala Sonica z naslovom Varuhi

Ryuichi Sakamoto: Coda

Med 23. in 29. septembrom bo potekal festival sodobne elektronske glasbe in tranzitornih umetnosti Sonica z naslovom Varuhi, ki v enajsti izdaji preigrava izzive novih tehnologij in današnjega sveta skozi zvok. Festival bo odprla skupinska razstava del, ki so nastala za MoTino Nestalno muzejsko zbirko. Prav tako bosta novi deli ustvarila tudi letošnja rezidenčna umetnika: Tim Shaw in Tomas Nordmark. Nordmark je ustvaril novo osem-kanalno kompozicijo za Galerijo Arkade, Tim Shaw pa pripravlja instalacijo, ki jo bo predstavil v MoTA Labu.

Otvoritev festivala bo 24. septembra ob 20.00 v MSUM Metelkova s skupinsko razstavo Antifonično dejanje (Antiphonic Incidence), ki jo je kurirala britansko-avstralska umetnica in kuratorica Sally Golding. Na razstavi bo predstavljenih pet novih naročenih umetniških del za Nestalno zbirko artefaktov Muzeja tranzitorne umetnosti – MoTA, s katerimi umetniki-skladatelji (CHAINES, Hannah Catherine Jones/Foxy Moron, Jörg Piringer, patten, Ross Manning) raziskujejo materialnost zvoka na sledi dvojnosti, delitvam in iskanjem novih smeri v trdni obliki, prenosu, mutaciji in preobrazbi. Sledila bo projekcija filma portoriškega dua Allora & Calzadilla Velika tišina. V njem so papagaji varuhi vrednot, ki bi lahko rešili človeštvo, če bi jim le prisluhnilo. Zgradilo je zapleteno tehnologijo, s katero lahko prisluškuje vesolju in vanj pošilja signale. Iz njega pa prihaja samo šum, mantra prostranega niča. Otvoritveni program bo zaokrožil solo projekt Luke Bevka Umdhlebi, ki v večini uporablja analogne mašine za ustvarjanje apokaliptičnih in distopičnih zvočnih krajin.

Naslednji dan bo v Slovenski kinoteki slovenska premiera filma Coda (r. Stephen Nomura Schible), ki govori o ustvarjalnem procesu enega najpomembnejših sodobnih glasbenikov Ryuichija Sakamota. Sledila bosta dva avdiovizualna nastopa: Lifecutter in Iztok Klančar v projektu Rapture soočata erotizirane motive narave z zadnjimi izdihljaji strojev, Tomas Nordmark pa s projektom Eternal Words predstavlja kompozicije z istoimenskega albuma, ki so nastale kot odziv na delo Marka Fisherja, Duhovi mojega življenja.

V Kino Šiška v četrtek prihaja radikalni berlinski duo Amnesia Scanner, ki navdušuje s spajanjem dekonstruiranih klubskih zvokov in pop melodij. Dogodek bodo zvočno nadgradili še ruski avantgardist CoH oziroma "son", tesni sodelavec založb Raster-Noton in Editions Mego, ter londonski projekt patten, ki je svoj zadnji celometražec Ψ ("psi") izdal pri založbi Warp Records. Po koncertu bodo v Klubu Monokel nastopili še glasbena producentka, DJka in umetnica Simina Oprescu, katere seti se razpenjajo od klasike do turbo gabbra, Ira Merzlichin, DJka, organizatorka witchcraft večerov in članica kolektiva PARADAIZ, ter člani domače Nikrmane Prasile Koynske.

V Klubu Cankarjevega doma bodo v petek gostili dva evokativna glasbena projekta. Abul Mogard svojo podobo gradi okoli fiktivne biografije o nekdanjem tovarniškem delavcu in pravi, da po upokojitvi s svojo glasbo poskuša poustvariti zvočna okolja svojih delovnih dni. V glasbenih napravah išče odmeve strojev. Lucy Railton, vrhunska klasično izobražena čelistka, pa bo predstavila projekt v katerem prepleta violončelo in elektroniko in skoznja tke odbleske narave – terenskih posnetkov in biografskih motivov.

Na zaključnem večeru bo na Odru pod zvezdami LGL nastopil Alessandro Cortini, sicer kitarist Nine Inch Nails, ki bo predstavil novo samostojno ploščo Volume Massimo. Kot odmev se v njej še pojavljajo družinske slike iz prejšnjega albuma, glasba pa je odločen zemljevid čustev in življenja. Ob njem bodo nastopili še domači Kikimore in Gašper Torkar.

V okviru festivala bodo pripravili tudi serijo pogovorov z umetniki in tujimi gosti festivala, ki bodo v sklopu PSSST! potekali na Sigicu ter tri delavnice: zin delavnica z umetniškim dvojcem LeaLudvik na temo Varuhov, Varuh Arktike s Stašo Guček in vokalna delavnica z ameriškim mentorjem Petrom Kirnom.