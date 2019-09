REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Kurzschluss prihaja nemški DJ high-tech minimala Boris Brejcha, znan po nastopih z masko Jokerja in z energijo nabitih setih. Nastopil je na elektronskih festivalih, kot so Tomorrowland, Sonus, Time Warp in Exit, kjer je v plesno ekstazo spravil več deset tisoč ljudi. V K4 pa bo v okviru festivala Sonica nastopil irski duo Lakker, ki v svojem setu združuje tehno, industrijsko glasbo, klasiko in jungle.

Boris Brejcha

Petek, 27. september

(17.00): Kavarna Moderna Ljubljana: Sunset Moderna (JAMirko+ All Around The House Special)

(20.00): Kavarna Sputnik Ljubljana: The 90's World (DJ Pero & DJ Kris)

(21.00): Coco Cafe Portorož: Deep Motion (DJ Sputnik)

1l0R7Ca3Qpg

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (AKA FKA / 1983)

(22.00): Kurzschluss Ljubljana: Boris Brejcha (DJ set + Brlee, Johnny Kaos, Adoo, Shipe, Wide Dimension, Mumyyn, Adonov, Jona vs Domen )

k54So_oizqQ

(23.00): K4 Ljubljana: Sonica x K4 (Veliki oder: Lakker, Sentimental Rave, Zergon. Mali oder: Tuum, Futon, Lara H.)

gdTlGHZfz4k

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: VJS GO DJS (Githago & Alljoans)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Refresh! (DJ Ip Man, DVS, Krilc, Mondijale, Riba, Trinidad; VJ: 5237)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: It's Alive: Madonna Inspired Party (DJ Marino)

Sobota, 28. september

(23.00): K4 Ljubljana: K4DNB : Opening (Bazen: Zombie Cats, Aveho b2b Spencah, Ernest0r b2b Modex. Bar: Sari, Run N Bass, D.n.B Doomsday)

bhq3lUNOtvA

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: RNB Reunion/Absolut Season Opening (DJ Sami Biyeh, DJ Em Bee, DJ Sheko)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Surreàl Music Opening (Stanny Abram, Ian F...)

iHJ_kB5m8oI

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders: New Season Opening (Torulsson, Kobayashii)

s5YTtWbOWc4

(23.50): Pritličje Ljubljana: Sonica Afterparty (Peter Kirn)