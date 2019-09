Je migracija nujna za preživetje vrste?

Nova plesna predstava Kjare Starič Wurst o vplivu mobilnosti na identiteto posameznika

© Aljoša Rebolj

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo 26. septembra ob 20.00 premiera plesne predstave Kjare Starič Wurst z naslovom Human. Predstava v izvedbi kolektiva Kjara's Dance Project, je nastala v produkciji Plesnega teatra Ljubljana ter v koprodukciji s Cankarjevim domom. Odvija se na letališkem terminalu; letališče predstavlja globalni oder, prizorišče maksimalne tenzije med umetnim in naravnim, tehnološkim in organskim.

Koreografija skeniranja, varnostnih pregledov in čakalnih vrst predstavlja rituale nadzora, ki nas postavljajo v nov odnos do sebe, do svojega potenciala biti drugačen in nov ali biti drug. V čakanju na let se vzpostavi naključni kolektiv potnikov, ki nihajo med virtualno in resnično prisotnostjo. Dramatični in humorni trenutki napetosti so postavljeni na hiper postmoderno prizorišče, ki vdira v nas in izpostavlja naša najbolj krhka in intimna človeška stanja.

Ustvarjalci v predstavi Human raziskujejo vpliv mobilnosti na identiteto posameznika. S fragmentacijo družbe virtualna skupnost nadomešča pripadnost svojemu plemenu. Je migracija nujna za preživetje vrste? Nas izkoreninjenost približa avtentičnemu sebi ali povzroči, da izgubimo stik s sabo in s svojim človeškim tropom? Je sodobna skupnost dovolj, da zadovolji našo potrebo po sočloveku?

Koreografinja in plesna pedagoginja Kjara Starič Wurst je leta 2009 ustanovila projektno plesno skupino Kjara's Dance Project z željo, da bi imeli mladi plesalci po končanem šolanju možnost ustvarjanja in da bi lahko skozi odrske izkušnje negovali svojo rast kot plesalci, umetniki in ljudje. V desetih letih ustvarjanja KDP, ki združuje slovenske, ameriške in italijanske sodobne in baletne plesalce, je imelo več kot 30 mladih plesalcev priložnost sodelovati z mnogimi priznanimi mednarodnimi koreografi, kot so Christopher Huggins, Edward Clug, Lotem Regev, Rosana Hribar.

V predstavi nastopajo: Jernej Bizjak, Drejc Derganc, Mateja Železnik, Rebecca Moriondo, Kaja Lin Jagodič Avguštin, Anja Möderndorfer, Jure Gostinčar, Staša Tušar, Kany Obenga, Katarina Čegovnik. Dramaturgija: Gaja Lužnik, avtorska glasba: Ran Bagno, kostumografija: Almina Duraković, oblikovanje svetlobe: Andrej Hajdinjak.