Greta in nesmrtnost punka

V Zagrebu si lahko v galeriji Greta do 29. septembra ogledate razstavo Punk's Not Dead

Grafit v Pragi (fotografija je simbolična)

© Dipsey / WikiCommons

V zagrebški galeriji Greta so v ponedeljek odprli razstavo Punk's Not Dead, na kateri je predstavljenih 12 portretov osebnosti, ki so s svojim uporništvom, stališči in ustvarjalnostjo zaznamovali punk gibanje. Med portreti svetovno znanih osebnosti iz punk in postpunk scene je tudi portret pokojnega pevca puljske skupine KUD Idijoti, Branka Črnca.

Avtor razstave je zagrebški umetnik, 46-letni Krešimir Golubić, ki je kot Leon GSK najbolj znan po svojih pouličnih grafitih. Tudi portreti na razstavi o nesmrtnosti punka so narejeni v stencil art tehniki.

Med drugimi so razstavljeni portreti Joea Strummerja iz The Clash, Sida Viciousa iz Sex Pistols, Peta Shelleyja iz The Buzzcocks, pa tudi Iana Curtisa iz Joy Division, Adama Yaucha iz Beastie Boys ter Iana Duryja, ki je nastopal s skupino The Blockheads.

"Ali obstaja nekdo, ki bi danes uresničil tisto, kar so počeli punkerji leta 1977?" se je v katalogu razstave vprašal znani hrvaški glasbeni novinar Aleksandar Dragaš. Pojasnil je, da je ravno punk spodbudil veliko ljudi na "ustvarjalnost, razmišljanje z lastno glavo in upor proti pogubnim družbenim matricam".

Golubić je z razstavo nadaljeval častiti spomin na osebnosti, ki niso obeležili samo punk glasbo, temveč popularno kulturo in umetnost. Konec julija je v Zagrebu odprl Ulico Punk Rocka, ko je postavil nekaj portretov punk osebnosti v eni izmed ulic v središču Zagreba.

Razstava Punk's Not Dead bo odprta v galeriji Greta do 29. septembra, potem pa bo potovala na nove lokacije, so še napovedali na spletni strani galerije.