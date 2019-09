Ljubljana bogatejša za nov prodajni umetniški prostor

Odprtje prodajne razstave štirih slovenskih umetnikov v novih prostorih Galerije SLOART v Ljubljani

Razstavni prostor

© Bojan Mijotović, arhiv galerije Y

V petek, 27. septembra, bodo v novih prostorih Galerije SLOART na Trubarjevi ulici 79 v Ljubljani ob 19.00 odprli prodajno razstavo Galerije Y: Nove pozicije, na kateri se predstavljajo štirje vidnejši slovenski umetniki Tina Dobrajc, Arjan Pregl, Duša Jesih in Sašo Vrabič, vsi hišni avtorji Galerije Y, kurirata pa jo Katarina Hergouth in Tina Fortič Jakopič. Galerija Y je prodajna galerija sodobne slovenske likovne umetnosti. Ustanovljena je bila leta 2015 kot specializiran program Galerije SLOART, ki se ukvarja s primarno in sekundarno prodajo na področju slovenske umetnosti od začetka 20. stoletja. Trenutno SLOART sodeluje z 29 avtorji, Galerija Y pa ekskluzivno zastopa omenjene štiri umetnike. Do leta 2024 se bo galeriji vsako leto pridružil še en nov umetnik.

Otvoritvi razstave, ki bo na ogled do 18. oktobra, bo sledil pogovor z avtorji.

Sodelujoči umetniki

Sašo Vrabič (1974, Slovenj Gradec) je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani leta 1997 dokončal študij slikarstva pod mentorstvom prof. Andreja Jemca ter leta 2001 magistrski študij na oddelku za grafiko pri prof. Lojzetu Logarju. Vrabič je razstavljal na številnih samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini, pri čemer so nekatera izmed njegovih del našla tudi stalno mesto v zbirkah pomembnih institucij: MSUM, MGLC, UGM, KGLU, MGNG itd. Za svoje delo je prejel več nagrad in priznanj, prav tako je bil izbran za več umetniških rezidenc v tujini.

Arjan Pregl (1973, Ljubljana) je na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje diplomiral leta 1998 pod mentorstvom Metke Krašovec in Bojana Gorenca ter nato izobraževanje nadaljeval z dvema podiplomskima študijema – slikarstva (2001, prof. Bojan Gorenc) ter grafike (2004, prof. Lojze Logar). Semester magistrskega študija slikarstva je obiskoval tudi na IUP Indiana University of Pennsylvania (ZDA). Pregl je prejemnik več nagrad in priznanj, njegova dela pa so bila razstavljena na več razstavah v Sloveniji (Muzej sodobne umetnosti, Ljubljana, UGM studio, Maribor, Galerija Equrna itd.) kot tudi v tujini (Kitajska, ZDA, Španija itd.). Več njegovih del je vključenih v različne javne in privatne zbirke, od 2018 dalje tudi v stalno zbirko Moderne galerije v Ljubljani.

Razstavni prostor

© arhiv galerije Y

Tina Dobrajc (1984, Kranj) je leta 2007 je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani ter nato na isti akademiji pod mentorstvom profesorja Hermana Gvardjančiča leta 2011 zaključila še magistrski študij slikarstva. Njeno umetniško ustvarjanje je bilo opaženo in prepoznano že zgodaj v njeni karieri; leta 2011 je bila nominirana za ESSL art award, leta 2015 je prejela priznanje Riharda Jakopiča za mlade umetnike, leto kasneje pa je za svoje ilustacije prejela plaketo Hinka Smekarja. Sodelovala je na več samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini. Živi in ustvarja v Škofji Loki.

Duša Jesih (1977, Ljubljana) je leta 2005 zaključila specialistični študij na Šoli za risanje in slikanje v Ljubljani. Študijsko se je izpopolnjevala na Cité Internationale des arts v Parizu in naposled vpisala še magistrski študij na oddelku za slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Njena dela so bila večkrat razstavljena in opažena tudi v tujini; med drugim leta 2017 na samostojni razstavi v madridski galeriji Mirat&Co, ter leta 2018 na skupinskih razstavah Art takes Miami, Miami Art Week - Art Basel ter Art takes Soho (45 Lispenard St) v New Yorku.