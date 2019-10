Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo mednarodno razstavo Podobe pokrajine, ki se osredotoča na obravnavo pokrajine v povezavi z družbenimi, ekonomskimi in kulturnimi vprašanji, kriminalni triler Joker v režiji Todda Phillipsa, retrospektivno razstavo Nandeta Vidmarja, 9. mednarodni filmski festival stop animacije StopTrik, gostovanje skupine CCN – Ballet de Lorraine s projektom Histoires sans Histoire(s), Stoletje Mercea Cunninghama.

Četrtek, 3. oktober

V KGLU Slovenj Gradec bodo ob 18.00 odprli mednarodno razstavo Podobe pokrajine, ki v ospredje postavlja okoljsko problematiko, onesnaževanje in prekomerno eksploatacijo naravnih virov v povezavi z družbenimi, ekonomskimi in kulturnimi vprašanji. Vsebinsko pa se dotika kritičnega razmisleka o zgodovinski in dejanski poziciji narodnih manjšin na področju Koroške ter na področju Lužice v Nemčiji, kjer živi manjšina Lužiških Srbov. Področje Lužice je namreč bogato z rjavim premogom, dnevni kopi pa ne puščajo samo dolgotrajnih sledi na pokrajini, ki ostane nerodovitna več desetletij, ampak tudi na kulturi manjšine, ki že tako ogrožena zaradi razseljevanja vse bolj izgublja svojo identiteto. Četudi gre za vsebinsko izhodišče projekta, ki je utemeljeno na konkretni politični in družbeni situaciji, pa sam nabor umetnikov in ustvarjalcev s področja vizualne umetnosti razširja pojem razmisleka o tem, kako se človekova dejavnost vpisuje v pokrajino in kako se dojemanje pokrajine spreminja skozi čas. Razstavljajo: Nika Autor, Iris Brankatschk, Jošt Franko, IRWIN, Michael Kruscha, Marko Lipuš, Zorka L-Weiss, Melitta Moschik, Marko Peljhan, Frauke Rahr, Hella Stoletzki in Karl Vouk.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil imaginarni folk trio Širom, ki bo premierno predstavil tretji album Svet, ki speče konju cvet.

V Koloseju Ljubljana bo od 3. oktobra dalje na ogled kriminalni triler Joker, ki govori o enem izmed najbolj znanih negativcev v svetu stripa. Joker je izmišljen lik, ki se pojavlja v DC stripih, ustvarili pa so ga Jerry Robinson, Bill Finger in Bob Kane. Prvič je je pojavil leta 1940 v stripu Batman #1. Skozi svoja stripovska pojavljanja je Joker prikazan kot visoko inteligenten kriminalec, njegova karakterizacija pa se je skozi različna obdobja zelo spreminjala. Režija: Todd Phillips

Od 3. do 6. oktobra bo v Mariboru potekal 9. mednarodni filmski festival stop animacije StopTrik, ki nas bo soočil z vprašanji nove feministične estetike in feminističnega diskurza ter nas povabil k kolektivnemu intelektualnemu razmisleku znotraj dveh osnovnih izhodišč: "Feminizem je futurizem" in "Kontekst je pomemben". Festival bo predstavil štiri tekmovalne sklope: tri sklope mednarodnega tekmovanja, ki bodo razkrili sodobne produkcije, narejene v tradicionalni tehniki stop animacije, in sklop Borderlands, v katerem bodo tekmovali sodobni eksperimentalni in hibridni filmi, ki se poleg stop animacije poslužujejo še drugih tehnik. V sklopu Panorama bodo prikazani filmi, ki se niso uvrstili v tekmovalni program. Poleg osrednjega programa se bodo na festivalu odvile štiri tematske selekcije: trije sklopi projekcij kratkihanimirianih filmov Junakinjino potovanje (kuratorka: Franziska Bruckner), Popolne ženske (kuratorka: Paola Bristot) in Biti ženska: Replika Filmskega festivala Lublin (kurator: Maciek Misztal) ter dokumentarni film o pionirki animiranega filma z naslovom LotteReiniger: Plessenc.

Petek, 4. oktober

V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bodo ob 18.00 odprli retrospektivno razstavo Nandeta Vidmarja, ki se je skupaj s svojim mlajšim bratom Dragom v slovenski likovni panteon zapisal predvsem kot ekspresionist, tradicionalni krajinar, novostvarnostni portretist, slikar žanrskih in partizanskih prizorov. Zelo malo pa vemo o njegovih barvitih in enigmatičnih delih iz 50. in 60. let prejšnjega stoletja, ki so bila v preteklosti le enkrat javno predstavljena. Na razstavi bo na ogled več kot 200 najizrazitejših likovnih del iz Vidmarjevega opusa, ki sega od 20. let prejšnjega stoletja do leta 1971, ko je po dokončanju slike Zapuščena stena prenehal ustvarjati. Kustos razstave: dr. Robert Simonišek.

Odaliska (Ležeča žena), 1927

© Maruša Lapuh

V Galeriji Vodnikove domačije Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo ilustratorke Marte Bartolj in industrijske oblikovalke Andreje Pogačar z naslovom Minevanja, ki združuje vizualno umetnost in elemente svetlobe. Ilustracije z intervencijo industrijske oblikovalke zaživijo kot objekti v prostoru. Dvodimenzionalni svet ilustracij v galeriji s pomočjo za razstavo oblikovanih svetil tako prehaja v tridimenzionalnega. Tridimenzionalni svetlobni objekti osvetljujejo ilustracije in njihove pomene, s tem pa prevzemajo funkcijo spremnega besedila.

V Mali drami Ljubljana bo ob 20.00 premiera monodrame Amelia E., ki je nastala po besedilu Preživela Maje Gal Štromar. Navdihnila jo je življenjska zgodba fascinantne ameriške pustolovke Amelie Earhart, močne in presežne ženske, ki je kot prva pilotka preletela Atlantik. Nastopa: Zvezdana Mlakar, režija: Dorian Šilec Petek

V Gabrijelu Cerkno bosta ob 21.00 v okviru 24. Festivala Keltika nastopili jazz zasedbi There Be Monsters (Slo, Ita) in Hobby Horse (ZDA, Ita).

V Dvorani Gustaf (Pekarna) Maribor bo 4. in 5. oktobra potekal 15. festival Etnika, na katerem bodo nastopili: Andrej Hrvatin, Khan/Bezget/Dijker, Počeni škafi, Yatanu, Klarisa Jovanović & Igor Bezget, Kontra Kvartet in Čompe.

Nedelja, 6. oktober

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.30 gostovala skupina CCN – Ballet de Lorraine s projektom Histoires sans Histoire(s), Stoletje Mercea Cunninghama, ki je posvečen 100. letnici rojstva enega največjih plesnih ustvarjalcev 20. stoletja, ki je premikal meje razumevanja, dojemanja in ustvarjanja plesa. Na ogled bodo dela Za štiri stene, Deževni gozd in Zvočni ples. Ob 17.00 bo potekal pogovor o Merceu Cunninghamu, na katerem bodo sodelovali: Rok Vevar, Petter Jacobsson in Thomas Caley.