REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 bo nastopila domača synthpop zasedba Futurski, po koncertu pa bodo za glasbo skrbeli Den7el, Von Meister in Elovetric. V Cvetličarni bo potekal ECO festival - Hard Techno Specials VI, v Klubu Monokel pa se bo predstavila Johana Bogičević, srbska DJ-ka in vizualna umetnica, ki od leta 2010 skupaj z Dušanom Lilićem nastopa pod imenom Banda Panda.

Futurski

Petek, 4. oktober

(22.00): Carnium Kranj: Back 2 the Future Techno (Sputnik, Rydel, Rok More, Repič)

(23.00): K4 Ljubljana: Just A Dance (Futurski live!, Elovetric, Von Meister, Den7el; VJ: 5237, Nibera)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Cosmic Sex Opening (Ploy, Jaša Bužinel & Blažen DJ)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Tiffany Grande: PoP Princese (DJ Papi)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: DIVE IN (Pola & Bryson, MidAir, Rak3ta, Fornax)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Ustanova (Johana, B L N, Maša, Philip IV)

Sobota, 5. oktober

(21.00): Coco Cafe Portorož: For The Love Of House Music (Exo Beltram)

(22.00): Cvetličarna Ljubljana: ECO festival - Hard Techno Specials VI (Schranz-Tanz Area: No.Dolls, Candy Cox, Daniela Haverbeck, DJ Gumja, O.B.I., Tekkerkane, ViperXXL, Stereo KriminalZ. Techno Area: Rydel, DJ Nitevision NV, NivesKa, Mark Dee, Lilson, Erik Gross, Natale Carniola)

(23.00): K4 Ljubljana: KROM Season Opening (Lineup: AMN live!, cl_tr, Mili Khumara, Fomo)