Zgodbe žensk vseh spolov

Jubilejno edicijo festivala Mesto žensk bo odprla predstava Predali slovitega berlinskega gledališkega kolektiva She She Pop

She She Pop: Predali

Med 1. in 13. oktobrom bo v Ljubljani potekal 25. mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk, ki letos v središče postavlja žensko zgodbo. Ob jubileju organizatorke namreč ugotavljajo, da promocija žensk v kulturi, izpostavljanje ženskega zornega kota in zagovor ženske enakosti po 25 letih ni nič manj nujna kot je bila nekoč. Prav zato na letošnjem festivalu izpostavljajo #HerStory ali žensko zgodovino. Na festivalu se bo na 18 prizoriščih zvrstilo 160 nastopajočih, v manjšem obsegu pa bo festival potekal tudi v Mariboru in Zagrebu.

Geslo letošnje izdaje #HerStory je po besedah umetniške vodje festivala Teje Reba besedna igra v angleščini, ki govori tako o njeni, ženski zgodovini kot o njeni, ženski zgodbi. "Pri tem ni govora o posebni zgodovini, ki bi veljala samo za ženske, temveč o delu splošne zgodovine, ki umanjka, ker so se v preteklosti večinoma vrednotili le moški dogodki. Čas je za nekaj feminističnega revizionizma - feministične re-interpretacije dejstev, dogodkov in tradicij. Na festivalu si "spregledano, zamolčano in zatrto želijo narediti vidno".

Festival bo 1. oktobra ob 19.00 v Slovenskem mladinskem gledališču odprla predstava Predali (2012) v izvedbi legendarnega berlinskega gledališkega kolektiva She She Pop, ki v Ljubljano prihaja prvič. V predstavi spremljamo zahodne Berlinčanke, ki brskajo po predalih žensk, ki so odrasle na vzhodni strani berlinskega zidu, da bi iz njihovih dnevnikov in pisem, a tudi njim ljubih pesmi in knjig razbrale, kaj jih druži in kaj ločuje.

Rezidentka letošnje jubilejne izdaje je poljsko-britanska ustvarjalka Alicja Rogalska, ki se na razstavi Oblike pritiska v Galeriji Škuc ozira v preteklost, sedanjost in prihodnost globalnih delovnih pogojev v kapitalizmu. Razstava dokumentira številne performativne procese sodelovanja in soustvarjanja z delavkami_ci, aktivistkami_i in državljankami_i, ob tem pa izpostavlja točke pritiska, ki ga ustvarjajo prekarni delovni pogoji, privatizacija virov in ekonomizacija čustev.

Alicja Rogalska: Oblike pritiska

V fokusu bo Nina Dragičević, ki bo na festivalu premierno predstavila novo zvočno instalacijo Ekstenzije užitka, v kateri se poglobi v zmožnosti zvočnosti ne le kot načina za izražanje užitka, pač pa kot aktivnega agenta užitka, ter koncertno izvedbo pesniške knjige Ljubav reče greva.

Premiero bosta na festivalu doživeli še dve domači predstavi: Brina avtorice Bare Kolenc, ki se ukvarja z "emancipatornim momentom slovenskega sodobnega plesa v 2. svetovni vojni, katerega nosilka je bila Marta Paulin - Brina", ter performans Olje Grubić Golo življenje, ki vas vabi, da premislite, kaj pomeni biti živo bitje v živem svetu, imeti telo, pogoje za obstoj, možnosti življenja, individualno in skupnostno socialno podporo ter sile, ki jih je moč spremeniti.

Olja Grubić: Golo življenje

Med tujimi gostovanji velja omeniti avstrijsko umetnico Florentino Holzinger s predstavo Tanz (tretji del trilogije, ki raziskuje kultiviranje, oblikovanje in preoblikovanje telesa z različnimi fizičnimi disciplinami), v kateri nastopajo ženske med dvajsetim in osemdesetim letom starosti z različnimi plesnimi izkušnjami, predstavo Muyte Maker mlade francoske koreografinje Flore Detraz, ki slavi neobrzdana in iracionalna telesa s pomočjo raziskovanja srednjeveških podob, trivialnih pesmic in grotesknih slik ter performans In Posse: ženska sperma provokativne britanske umetnice Charlotte Jarvis. ki s pomočjo znanstvenice Susane Chuva de Sousa Lopes in njene ekipe z univerze v Leidnu razvijajo žensko spermo iz maščobnega tkiva umetnice.

Florentina Holzinger: Tanz

V sodelovanju z Univerzo v Ljubljani bodo ob njeni stoletnici pripravili simpozija Beauvoir med zgodovino, filozofijo in pisanjem sebstva, ki se bo opiral tudi na 70. obletnico izida slovitega dela Simone de Beauvoir ter simpozij Dialektika spola in feministične utopije danes, ki se nanaša na delo Shulamith Firestone.