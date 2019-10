Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo premiero družinske drame Henrika Ibsena Strahovi v režiji Igorja Vuka Torbice, festival stripa Tinta, mednarodno skupinsko interdisciplinarno razstavo sodobne umetnosti Napeta sedanjost, premiero plesne predstave Brina avtorice Bare Kolenc, premiero mednarodnega avtorskega projekta Pogovori o ljubezni v režiji Jerneja Lorencija, koncert britanskega elektronskega dvojca The Chemical Brothers, koncert legendarnega ženskega zbora The Mystery Of The Bulgarian Voices z znamenito avstralsko pevko Liso Gerrard.

Četrtek, 10. oktober

V Narodnem muzeju Slovenije (Metelkova) Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Koptske tkanine iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije, ki so jih med 3. in 10. stoletjem našega štetja stkali Kopti, krščansko prebivalstvo Egipta. Izdelane so iz lanu in volne, zanje pa so značilne žive barve. So eden najizrazitejših segmentov koptske umetnosti. Poleg fragmentov oblačil so se ohranili predvsem deli zastorov, pregrinjal in blazin. Razstavo bodo spremljale tudi sodobne tekstilne in oblačilne interpretacije Kopti.tex, ki so nastale pod okriljem Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil, NTF v Ljubljani, in so rezultat večmesečnega dela študentk in študentov v okviru predmetov Oblikovanje tekstilij, Oblikovanje oblačil in Razvoj oblikovanja.

Koptska tkanina: del pregrinjala ali zastora z motivom drevesa življenja, 7.–8. stoletje, Zgornji Egipt, volna na platnu, hrani Narodni muzej Slovenije.

© Tomaž Lauko

V Prešernovem gledališču Kranj bo ob 19.30 premiera družinske drame Henrika Ibsena Strahovi, ki je nastala leta 1881. V drami se plast za plastjo razpirajo na novo tisti strahovi, ki nas strašijo s poglobljenim vpogledom v zapletena brezna človeških odnosov na horizontu prevlade hipokrizije, moralne sprevrženosti in zategnjenih ter okostenelih družbenih nazorov, ki jim vlada kapital. Drama je bila razglašena za nemoralno in je med takratnim meščanstvom zbudila ogorčenje in odpor, saj se je avtor poleg vprašanja evtanazije dotaknil tudi spolnih bolezni, ki so bili v tedanji družbi tabu. Režija: Igor Vuk Torbica

© Nada Žgank

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 20.00 v okviru festivala Mesto žensk premiera plesne predstave Brina avtorice Bare Kolenc, ki se ukvarja s specifičnim emancipatornim momentom slovenskega sodobnega plesa v obdobju 2. svetovne vojne, katerega nosilka je slovenska plesalka, koreografinja in plesna pedagoginja Marta Paulin s partizanskim imenom Brina. Pred vojno se je šolala pri Meti Vidmar, ki je v Ljubljani leta 1927 ustanovila licenčno šolo Mary Wigman. Bila je aktivna udeleženka NOB in ena od ustanoviteljic partizanskega gledališča, ki je delovalo v XIV. diviziji, za borce pa je na postojankah prirejala improvizacijske plesne točke. Med vojno se je umetniško in osebno povezala s Karlom Destovnikom–Kajuhom. Po vojni se je morala zaradi zmrznjenih prstov na nogah odpovedati aktivnemu plesnemu ustvarjanju in je delovala kot pedagoginja in publicistka.

© Jože Petek

Od 10. do 12. oktobra bo v Ljubljani potekal Festival stripa Tinta, ki bo tudi letos postregel s pestrim programom različnih dogodkov, od razstav, predavanj, pogovorov in delavnic, filmskih projekcij in pripovedovalskih dogodkov, do stripovskega sejma, risanja in druženja z domačimi in tujimi striparji. Festival bo obiskala četverica slovitih mojstrov stripovskega izraza: legendarni britanski stripar David Lloyd, risar znamenite V for Vendetta, belgijski stripar in animator Olivier Schrauwen, trenutno eden najbolj vročih in samosvojih avtorjev v svetu alternativnega stripa, ki se bo v Galeriji Alkatraz predstavil s pregledno razstavo svojega dela, prekaljeni francoski mojster igre svetlobe in senc Marc-Antoine Mathieu, ter Bastien Vivès, eno osrednjih imen nove generacije francoskega stripa. V okviru prodajne skupinske razstave Sosledja, ki se posveča raziskovanju vizualne pripovednosti, se bo v galeriji DobraVaga predstavilo sedem umetnikov in umetnic, ki ustvarjajo na presečiščih stripa, ilustracije in grafike (Mina Fina, Igor Hofbauer, Dunja Janković, David Krančan, Nez Pez, Zoran Pungerčar in Leon Zuodar). V sklopu cikla Umetnica na mesec bo razstavljala kitajska vizualna umetnica mlajše generacije Chen Zhang, v sklopu Zine Vitrine pa italijanska ustvarjalka Daria Tommasi. Stripovska intervencija v javni prostor bo tokrat zaupana Andreju Štularju, domačemu striparju in vizualnemu umetniku, ki bo na zunanjih zidovih AKC Metelkova mesta v času festivala ustvaril ulično poslikavo, naslovljeno Kolaps.

Olivier Schrauwen

Petek, 11. oktober

V Razstavišču Kibla Portal Maribor bodo ob 19.00 odprli mednarodno skupinsko interdisciplinarno razstavo sodobne umetnosti Napeta sedanjost, zadnje v seriji velikih mednarodnih razstav v okviru štiriletnega projekta Tvegaj spremembo (2016—2020). Razstava se osredotoča na razkrivanje strukturnih sistemov družbenega razvrščanja nevidnih, virtualnih in relacijskih procesov ter z analizo materialnega prostora in infrastrukture aktualizira prostor in čas. Konceptualna podstat razstave sta dva ključna pojma: infrastruktura in mapiranje. Sodelujejo: Conny Blom, Suzana Brborović, BridA, Lana Čmajčanin, Boštjan Drinovec, Milan Erič, Forensic Architecture, Forensic Oceanography, Barbora Kleinhamplová, Michael Takeo Magruder, Mladen Miljanović, Claudia Robles-Angel, Zoran Todorović, Iva Tratnik, Un-war Space Project, Tadej Vindiš, Salvatore Vitale, YoHa. Kuratorji razstave: Aleksandra Kostič, Živa Kleindienst in Peter Tomaž Dobrila.

BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica: Lažno ogledalo, 2019

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil hipnotični čilski krautrock dvojec Föllakzoid, ki bo občinstvo popeljal v glasbeni trans utripajočih ambientalnih krajin, prežetih s starodavno mistiko Andov. Za ogrevanje bo poskrbela zagrebška zasedba Šumovi protiv valova.

coBQQMxJlSo

Sobota, 12. oktober

V SNG Drama Ljubljana bo ob 20.00 premiera mednarodnega avtorskega projekta Pogovori o ljubezni, ki je nastal v koprodukciji med SNG Drama Ljubljana in Kraljevskim pozorištem Zetski dom iz Cetinja ter na odru združuje igralce iz Slovenije, Črne gore, Italije in Albanije. "Ljubezen je pravzaprav iskanje govorice. Nenehno, stalno iskanje. Večinoma so nesporazumi v govorici ljubezni. Ko govorimo govorico ljubezni, se nam samo zdi, da jo govorimo, ker skoraj zmeraj govorimo govorico sebe; iz sebe, o sebi in zase; drugi je samo zvočilo nas samih: da se bolje slišimo in da se naš užitek ob poslušanju govorice sebe še poveča. Zato redko govorimo govorico ljubezni." Režija: Jernej Lorenci

© Duško Miljanić

V Domu sportova Zagreb bo ob 20.00 nastopil britanski elektronski dvojec The Chemical Brothers, ki bo predstavil najnovejši album No Geography. V Kinu Šiška Ljubljana pa bo ob 21.00 nastopil francoski glasbenik Perturbator, ki velja za eno največjih imen v synthwaveu, žanru, ki se izdatno napaja v zvokih in estetiki osemdesetih let prejšnjega stoletja ter v delih avtorjev, kot sta John Carpenter in Vangelis. Pred njim bo nastopil francoski dvojec The Algorithm pod vodstvom Rémija Gallega, ki sodobne metalske zvoke, od djenta do mathcora, pretkano spaja z raznolikimi izpeljankami elektronske glasbe – synthwaveom, chiptuneom, breakcorom.

rSYwtllbweY

RdYEBkHoC4Q

IpL1rh6Xorw

V APT Novo mesto bo ob 20.00 premiera avtorskega projekta Turobni dnevi, čudoviti časi, ki je nastal po motivih kratke proze J. D. Salingerja. Pred nami se zvrsti pet posameznikov, družinsko, prijateljsko, ljubezensko ali popolnoma slučajno povezanih, ki skozi naključja določajo drug drugega, ki iščejo smisel obstoja, igre in preteklosti, vsak zase, včasih pa, če imajo srečo, tudi skupaj. Režija: Maša Pelko

© Barbara Čeferin

Nedelja, 13. oktober

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 v okviru abonmaja Glasbe sveta nastopil legendarni ženski zbor The Mystery Of The Bulgarian Voices, ki se vrača v Ljubljano, tokrat prvič z znamenito avstralsko pevko Liso Gerrard, članico Dead Can Dance.

Rc8QRI6lXb8