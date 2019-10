REJVikend

Ne veste kam čez vikend? V Božidarju bo potekalo praznovanje 5. obletnice Stiroporja, ki jo bodo obeležili s 3-urnim DJ setom ameriške techno eminence Functiona, v Gala hali bo v okviru serialke Zeleno sonce nastopil Soulbrother Slipmat, v K4 pa bo sezono SOLVD kolektiva odprl britanski DJ Michael James.

Michael James

Petek, 11. oktober

(19.00): Soteska 8 Ljubljana: Dojaja (DJ set)

(20.00): ČinČin Ljubljana: Appetizer with Pohalino (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (cl_tr)

(22.00): Jazz klub Satchmo Maribor: Difrakcija (Bobo, DJ Hose, Kryptønite, Aniline, TheZaWu, Vinnos)

(22.00): Trainstation SubArt Kranj: Journey Of The Beat (Mokshamed, Cu a.k.a. Tsujo Twitch, Nexetuku)

(23.00): Božidar Ljubljana: 5 Years Of Stiropor (Function, Schrauff Elements, Christian Kroupa/Alleged Witches, Softskinson, SZCH)

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Gibanica (Bazen: jesusonecstasy Live!, Dvidevat. Bar: Akaj, tip-tin)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Who Do You Think You Are : Girl Groups Extravaganza (DJ Papi)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Zeleno sonce 124: Croatian Beat (Soulbrother Slipmat, Udo Brenner)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Pain And Pleasure III (Sara Popovic, Mindwalk, Brtinzz, Zesyara, Benshee, Kawa)

(23.00): Terminal Club Ljubljana: Cosmic Heart (Djane Gaby, Eaaruru vs. Sun Wu-Kong)

(23.59): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Everything Goes (Rope, Jerry, Sunneh, Fogy, Stojc)

Sobota, 12. oktober

(22.30): Pritličje Ljubljana: Zaključno druženje festivala Mesto žensk (Karin Bossman & Estera)

(23.00): K4 Ljubljana: SOLVD Opening (Main Room: Michael James, Alex Ranerro, Teo. Bar Room: Mornik. VJ: 5237)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Versus (Shekuza vs Tintchov)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Rush (Bushee, Etrove, White AF, Wooga, Rak3ta; VJ: Mesec)

Nedelja, 13. oktober

(18.00): K4 Ljubljana: K4 x Ambientalno (Nikolaj, Vid Vai)