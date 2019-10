Kdo so novi pesniški upi?

Med nominiranci za letošnjo Jenkovo nagrado kar štirje mladi pesniški glasovi. Komisija se je odločila, da bo v letošnjem izboru dala prednost mlajšim, eksperimentalnim, provokativnim in intelektualno zahtevnejšim pesniškim glasovom.

Nina Dragičević skozi objektiv Uroša Abrama

© Uroš Abram / Mladina

Za Jenkovo nagrado za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let so nominirani Nina Dragičević za poemo Ljubav reče greva (Škuc), Sergej Harlamov za Mnogoboj mitologij (Litera), Franci Novak za zbirko Vračanje pogleda (Hiša poezije), Zoran Pevec za delo Kako postati nihče (LUD Šerpa) in Kaja Teržan za zbirko Krog (Center za slovensko književnost).

Jenkova nagrada je po zapisu na spletni strani Društva slovenskih pisateljev ena najuglednejših slovenskih literarnih nagrad. Predsednik Dušan Merc je spomnil, da ji posebno status daje to, da jo pesniki podeljujejo pesnikom, posebej pa ga veseli, da je nagrada poimenovana po Simonu Jenku, "ki je s svojim odnosom, načinom in posebnim liričnim izrazom pravzaprav prvi največji slovenski pesnik po Francetu Prešernu".

O nominirancih za 1000 evrov vredno nagrado je odločala petčlanska komisija, ki ji je predsedovala Barbara Korun. Kot je povedala, se je komisija odločila, da bo v letošnjem izboru dala prednost mlajšim, eksperimentalnim, provokativnim in intelektualno zahtevnejšim pesniškim glasovom. Prav tako se je komisija odločila za raznolikost. Vsaj dva od nominirancev sta "bolj zatišana, a najdevata svojo pot skozi labirint sodobnega sveta", nekatere zbirke pa so "bolj eksplicitno angažirane, v smislu, da uprizarjajo socialno in družbeno nasilje". Je pa po besedah Barbare Korun v vseh petih nominiranih delih prisotna "negotovost postfaktičnega sveta, kjer ni nič takšnega, kot se zdi".

Nina Dragičević v eksperimentalni pesniški poemi Ljubav reče greva "z zvočno-ritmičnimi elementi ter gramatično nepravilno sintakso omogoča uvid v presek individualne in družbene sodobnosti". V zbirki s pomočjo drobcev iz teoretskih tekstov predstavi absurdne anekdote, polne črnega humorja, iz življenja "prekerne kulturne delavke".

Pesniška zbirka Sergeja Harlamova Mnogoboj mitologij je po presoji komisije intelektualno in estetsko provokativna. Prinaša metapoezijo, ki prevprašuje položaj in smisel poezije v sodobnem svetu, hkrati pa prevprašuje tudi "vse druge spoznavne tvorbe družbene zavesti in razmerja med njimi". Medtem zbirka Vračanje pogleda Francija Novaka prinaša "prefinjeno besedno tkanje, v katerem izstopa valujoča, skrbno izpisana skladnja, ki izrisuje prostore in občutja. Novakov pesemski svet je skonstruiran s pogledom fotografa, hkrati pa se sprva zunanji kadri v neki točki pesmi premaknejo v notranji pogled človeka.

Kaja Teržan je veliko kritiško zanimanje požela s prvencem Delta, v zbirki Krog pa nadgrajuje svoj specifični pesniški glas. "Nekaj je gotovo: Opraviti imamo z zelo prepričljivo in tudi (formalno) inventivno nadgradnjo pesničine poetike in to dejstvo postavlja Krog v sam vrh trenutne pesniške produkcije na Slovenskem," piše v utemeljitvi. Najstarejši med letošnjimi petimi nominiranci pa je Zoran Pevec s svojo osmo pesniško zbirko Kako postati nihče. V njej so, kot piše v utemeljitvi, zbrane kompleksne pesmi, ki "nudijo literarni užitek in s svojo večpomenskostjo dosegajo najvišjo raven pesniških stvaritev".

Ker bo 18. oktobra minilo 150 let od Jenkove smrti, se svečano dogajanje obeta v sklopu Jenkovih dni, v okviru katerih bo podeljena nagrada. V sodelovanju z Mestno občino Kranj in tamkajšnjim zavodom za turizem in kulturo, bo slovesna podelitev Jenkove nagrade 24. oktobra potekala v Prešernovem gledališču Kranj. S tem želijo po besedah direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj Tomaža Štefeta dogodek ponovno približati Kranjčanom in poskrbeti, da bo postal širše obiskan in prepoznan.

Jenkovi dnevi se bodo začeli prav na obletnico Jenkove smrti, 18. oktobra, s spominskim dogodkom v Prešernovem gaju, ki ga bodo sooblikovali številni učenci in dijaki, v Podreči pa bo 20. oktobra potekala še spominska slovesnost ob Jenkovem spomeniku, do koder se bo mogoče organizirano sprehoditi po poti Jeprškega učitelja. V času dni bo lokalni zavod v Jenkovi hiši v Kranju odprl tudi Jenkovo sobo. Pri organizaciji dogodkov v sklopov dni, ki bodo potekali do 27. oktobra, sodeluje tudi Kulturno društvo Mavčiče.