Znan gej ima svoj glas

Je spolna usmerjenost spet ali še vedno novica?

Nič ne boli, pa tudi nalezljivo ni, je ugotovil Avdić ob objemu z gejem

V prestižnem nedeljskem televizijskem terminu tudi to jesen kraljuje Popova oddaja Znan obraz ima svoj glas. Znani in »znani« Slovenci se zamaskirajo v slavne glasbenike in nastopijo z znanimi pesmimi, njihove nastope ocenjuje žirija, vmes je nekaj drame in vse skupaj povezuje Denis Avdić. Ta ohranja svoj značilni slog, v katerem znane stereotipe bolj ali (pogosto) manj uspešno plete v humorne domislice. Za nekatere šale, na primer, kako so zdravniki tudi igralci, saj lažejo, da ne bo bolelo, lahko rečemo, da so sicer ne najbolj originalne, pa tudi posebej škodljive ne.