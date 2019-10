Epopeja slovenskega partizanstva

Na filmska platna prihaja vojna drama Preboj o bitki na Menini planini

V Koloseju Ljubljana bo od 17. oktobra na ogled vojna drama Preboj v režiji Dejana Baboseka, ki je nastal po knjigi Past na Menini planini avtorja Franca Severja - Frante, takrat 22-letnega partizanskega komandanta bitke na Menini planini, ki je potekala marca leta 1945, ko se je v hudi zimi na visokogorsko planoto umaknila skupina 500 partizanov, ki jih je obkolila SS-divizija z 12 tisoč vojaki. Po peturni krvavi bitki se jim je v nemogočih razmerah le uspelo prebiti skozi obroč na svobodo.

V filmu spremljamo 96-letnega Franto, ki piše spomine in se ob tem spominja tistih težkih dni. Že leta 1941 se je pridružil partizanom. Kot borec in kurir poveljnika partizanske vojske Franca Rozmana-Staneta, pozneje pa kot komisar in komandant brigad, je sodeloval v mnogih bitkah, njegov največji uspeh pa je bil, ko je kot pogumen 22-letni poveljnik operativnega štaba 6. in 11. brigade marca 1945 na zasneženi Menini planini rešil svojih 500 borcev in bork iz sovražnikovega obroča. Po končani vojni je bil na Koroškem zadolžen za pogajanja z umikajočimi se ustaši. Po šolanju na visokih vojaških šolah je postal vojaški pilot in poveljnik letalske baze na Batajnici pri Beogradu, leta 1967 pa direktor Aerodroma Brnik.

Franc Sever Franta

© Wikipedija

Bitka na Menini planini velja za epopejo slovenskega partizanstva. Gre za zgodovinsko bitko, ki je primer srčne borbe za svobodno Slovenijo. V času, ko so vrednote NOB v slovenski družbi močno načete, želi Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, z igranim filmom o bitki na Menini planini, prikazati NOB kot navdih za bodoče rodove. Film prikazuje nemogoče pogoje v katerih so delovali partizani, hkrati pa visok nivo tovarištva, pripadnosti do domovine in gorečo željo po svobodi.

Režiser in scenarist filma je Dejan Babosek je avtor številnih glasbenih spotov in oglasov. Do sedaj je posnel celovečerna igrana filma Izhod (2013) in Ksana (2017), ter družbeno angažirana filma, kratki igrani film Strah (2016) in igrano dokumentarni film V imenu resnice 2017.

rjTrtqUt3LY