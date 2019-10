REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 bosta nastopila nemška DJ-ja in producenta Cedric Dekowski in Felix Reifenberg, v Božidarju britanski DJ in producent ter vodja založbe Timedance Batu, v Dvorani Gustaf zvezda temačnega drum'n'bassa Counterstrike, v Channel Zero pa prihaja britanski DJ Casement.

Cedric Dekowski in Felix Reifenberg

Petek, 18. oktober

(20.00): ČinČin Ljubljana: Appetizer (Urban Pfeifer)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Kalu & Glitteris)

(22.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Balkan Campers Closing Party (N'toko & Naji live, Fidži & Grabber + special guest live, Bayo DJ set, Haris Pilton DJ set)

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Akcija: Neurofunk vs Crossbreed (Counterstrike, Spencah, Aveho b2b Nukleus, Tsunami, Sub Tera, JF Havoc)

(23.00): K4 Ljubljana: LuckIsOn (Cedric Dekowski & Felix Reifenberg Live!, Ian F., Mayell, Tim Kern, Tzena)

(23.00): Božidar Ljubljana: Batu (Bar: DJ Labud, Stojan. Klub: Batu, Evano)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Influencarke : Priklicano zlo (DJ Marino)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Snif (Casement, DVMIR, Lil Ris, Mondijale, Novack; VJ: Veki)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Techno & Oldies Goldies (Dojaja, Drawle, Rokos, Xennon, Levis, Miha B, K. K)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Noir & Kamasutra (DJ set)

Sobota, 19. oktober

(23.00): K4 Ljubljana: Tektonika (Bazen: Shxcxchcxsh Live! & Voidloss Live!, Sss. Bar: Stagnat, Douchean, EaAruru, Selgor b2b ofnana_pesa)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Supersonique Electronique (Duki, Naj, m00sh)

(23.00): Klub Bazen Kranj: Razpaljotka! (Sandro M, Branos, Veztax, Matt Cubero, Lilson)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders! Decadance (Torulsson, Kobayashii)

