Bi prepoznali takšno Ljubljano?

Fotografski cikel Branka Čeaka, Domna Pala in Jožeta Mačka odkriva prostore Ljubljane, ki so širši javnosti bodisi neznani in nedostopni, bodisi gre za znane in že neštetokrat videne vedute, prikazane iz drugačnih perspektiv

Rdeči kotiček, Grand Hotel Union

V Galeriji "S" na Ljubljanskem gradu bodo 16. oktobra ob 18.00 odprli fotografsko razstavo z naslovom (Ne)Znana, ki je nastala v sodelovanju z revijo National Geographic Slovenija. Na razstavi se predstavljajo Branko Čeak, Domen Pal in Jože Maček, kustos razstave pa je Arne Hodalič, urednik fotografije pri reviji National Geographic Slovenija.

Branko Čeak, Domen Pal in Jože Maček kot fotografi že vrsto let sodelujejo pri različnih fotografskih projektih, katerih posamične govorice so sicer v veliki meri določane in omejevane z zakonitostmi naročniške, največkrat promocijske fotografije. Sestavljajo fotografski kolektiv TrioZdioptrio in svoje znanje ter opremo uporabljajo za ustvarjanje "podob na svobodi", kot je cikel razstavljenih fotografij nekoč označila likovna kritičarka dr. Petja Grafenauer, podob, ki jih, osvobojene primeža želja naročnikov, ustvarjajo sebi v užitek.

Tako podobe zunanjega sveta v fotografijah vsaj toliko kot konture mestne arhitekture izrisujejo konture njihovih osebnosti. Avtorstva ne razumejo v ozkem, togem pomenu besede, temveč kot ustvarjalni proces. Skupno avtorstvo v tem procesu vidijo kot prednost, saj sodelovanje nujno prinaša brzdanje ega in razumevanje drugega in drugačnega ter puščanje prostora drugemu, da se skozi proces dela lahko izrazi.

Žale

Luči so najprej usmerili v podzemlje mesta – kanalizacijo, jih odnesli na strehe stare Ljubljane, na barjansko odlagališče odpadkov, v prodajalno uporabnih odpadkov, v jedrski reaktor in že sto let delujoči generator mestne hidroelektrarne, v operacijsko dvorano UKC. Skozi vodnjak na Ljubljanskem gradu so pokukali v notranjost Grajskega griča, se posvetili stropnim poslikavam med restavratorskimi deli Slavnostne dvorane Narodne galerije, pogledali pod razgrnjeno cestišče Gosposvetske ceste med odkrivanjem rimskih sarkofagov, se pozimi ogreli v tropskem rastlinjaku sredi mestnega parka in na Plečnikova dela pogledali zviška, a spoštljivo.

Srednjeveški vodnjak, Kongresni trg

Skoraj desetletje nastajajoči fotografski cikel treh avtorjev odkriva prostore Ljubljane, ki so širši javnosti bodisi neznani in nedostopni, bodisi gre za znane in že neštetokrat videne vedute, prikazane iz drugačnih perspektiv, včasih tako nenavadnih, da sprva niti ne vemo, kaj točno gledamo. Prostor v podobah imajo tudi posamezniki, nekateri neznani, podobno kot njihovo okolje, drugi neopaženi ali celo namerno prezrti.