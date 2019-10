Ali se kakovost filmske glasbe res slabša?

Znani italijanski skladatelj Ennio Morricone opaža, da je zaradi zmanjšanja sredstev, kakovost filmske glasbe vse slabša

Italijanski skladatelj Ennio Morricone opaža, da je kakovost filmske glasbe v zadnjih letih vse slabša. Včasih je bilo za filmsko glasbo namenjenega dosti več denarja, zdaj pa se po njegovem mnenju z njim varčuje s pomočjo sintetizatorjev, zato je filmska glasba "pogosto slaba ali manj zanimiva", je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA povedal Morricone. Za dosežke v filmski glasbi je prejel vrsto nagrad, med drugim dva zlata globusa, nagrado grammy in evropsko filmsko nagrado ter oskarja za življenjsko delo.

Morricone, ki bo novembra praznoval 91. rojstni dan, je zaključil kariero skladatelja filmske glasbe in se zdaj posveča dirigiranju (leta 2008 je nastopil tudi na Festivalu Ljubljana). V intervjuju za rimski dnevnik Il Messaggero je povedal, da je zavrnil pet ponudb za filmsko glasbo, tri italijanske in dve ameriški. Filmske glasbe ne namerava več ustvarjati, edina izjema bi bil oskarjevec Giuseppe Tornatore, s katerim ga povezuje 30-letno sodelovanje.

Da ne bo več pisal filmske glasbe, ne obžaluje. "Napisal sem glasbo za skoraj 500 filmov in zdaj se raje posvečam koncertni glasbi," Edino, kar obžaluje, je, da ni sodeloval z ameriškim režiserjem Stanleyjem Kubrickom, "Kubrick ni rad potoval in ni želel priti v Rim, kjer sem imel posnetke (...). Kakšna škoda," je povedal Morricone.

V svoji karieri je ustvaril glasbo za več kot 500 filmov in sodeloval s svetovno znanimi režiserji, kot so Sergio Leone, Terrence Malick, Roman Polanski, Oliver Stone in Margarethe von Trotta, komponiral pa je tudi klasično glasbo in televizijske melodije. Leta 2007 je dobil častnega oskarja za življenjsko delo, za kipec za najboljšo glasbo pa je bil nominiran kar petkrat, a je vsakič ostal praznih rok. Prvega oskarja za glasbo je dobil leta 2016 za film Osovraženih osem Quentina Tarantina.

Jjq6e1LJHxw