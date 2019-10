Išče se baskitara Paula McCartneyja

Legendarni Beatle jo je kupil leta 1961 v trgovini v Hamburgu

Paul McCartney z eno od svojih značilnih baskitar

© Jimmy Baikovicius / WikiCommons

V Nemčiji so 50 let po izginotju sprožili iskanje bas kitare, na katero je igral član nekdanjih Beatlesov Paul McCartney. McCartney je glasbilo znamke Höfner 500/1 kupil leta 1961 v trgovini v Hamburgu in nanjo igral dve leti, med drugim pri snemanju prvih dveh albumov skupine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iskanje po svetu je sprožil proizvajalec kitare Karl Höfner s sedežem na Bavarskem na jugu Nemčije. "Bas so najverjetneje ukradli," je povedal Nick Wass iz podjetja Höfner in dodal: "Že 50 let ga ni. Zdaj je čas, da ga najdemo." Za dpa pa je povedal tudi, da okoli glasbene industrije krožijo mnoge govorice: "Vendar so zgolj govorice."

Kot je potrdil McCartneyjev menedžer v Londonu, je glasbenik seznanjen s pobudo, da najdejo njegov dolgo izgubljeni instrument.