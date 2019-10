Prenova muzeja, vredna 400 milijonov evrov

Prihodnji teden bodo po štirih mesecih odprli prenovljen znameniti Muzej sodobne umetnosti (MoMA) v New Yorku. Kaj ponuja?

Prenovljeni muzej MoMa

© Noah Kalina / MoMa

Novi galerijski prostori v skupni velikosti približno 3700 kvadratnih metrov, prenovljeni hodnik, kavarna in trgovina, preurejena stalna zbirka ... vse to bo newyorški (in preostali) publiki na ogled 21. septembra, ko se ponovno odpre Muzej sodobne umetnosti (MoMA), eden največjih in najbolj priznanih muzejev sodobne umetnosti na svetu, od leta 1939 (sicer obstaja od 1929) umeščen v stekleno stavbo med peto in šesto avenijo na Manhattnu. Namesto 1000 umetnin, kot jih je bilo lahko maksimalno na ogled pred prenovo, je zdaj lahko v muzeju istočasno razstavljenih okoli 2400.

Muzeju očitajo, da ni dovolj vključevalen in da se preveč osredotoča na mainstream umetniško sceno: slabo zastopane so ženske, druge rase, manjšinski umetniki itd.

MoMA je bila zaprta vse od sredine junija – prenova se je sicer začela že prej, leta 2016, vendar so morali muzej v zadnji fazi zapreti za obiskovalce, da bi jo lahko nemoteno dokončali. Pod projekt širitve muzeja, vreden 450 milijonov dolarjev (približno 400 milijonov evrov), se je podpisal arhitekturni studio Diller Scofidio + Renfro v sodelovanju s podjetjem Gensler, ki so morali na račun projekta podreti stavbo, v kateri je bil nekoč Ameriški muzej ljudskih umetnosti in ki jo je MoMA kupil leta 2011. To je sprožilo kritike, češ da si MoMA, ki se predstavlja kot gostoljuben in povezovalen muzej, v resnici ne drži teh načel, ker se ne zavzema za ohranitev nekoč tako pomembne stavbe, vendar je bil nekdanji muzej vseeno porušen. Zakaj se je vodstvo MoMA sploh odločilo za prenovo? Če je verjeti sporočilom za javnost, v prvi vrsti zato, da bi »muzej še bolj približali ljudem in ulicam mesta New York«. V pritličju bo tako nekaj novih galerijskih prostorov, ki bodo brezplačni in bolj dostopni obiskovalcem (vstopnina za muzej je sicer 25 dolarjev za odrasle, 14 za študente). V novih muzejskih javnih prostorih bo na ogled šest še nerazstavljenih, lokacijsko specifičnih umetnin, ki so jih ustvarili umetniki Yoko Ono, Experimental Jetset, Kerstin Brätsch, Goshka Macuga, Philippe Parreno in Haim Steinbach. Priljubljena kavarna muzeja se je preselila v šesto nadstropje, njen del pa je zdaj tudi terasa, ki gleda na 53. ulico, knjigarna pa iz pritličja v klet, vendar je še vedno vidna z ulice.

Spremembe so – in še bodo – doživele tudi že obstoječe zbirke, saj MoMA očitajo, da ni dovolj vključevalen in da se preveč osredotoča na mainstream umetniško sceno: slabo zastopane so ženske, druge rase, manjšinski umetniki itd. To se bodo trudili popraviti: eno tretjino muzejske zbirke bodo vsakih šest mesecev odstranili iz galerijskih prostorov, tako da bo muzej popolnoma osvežen vsakih osemnajst mesecev. Na ta način bo na ogled večji del celotne zbirke, bo pa tudi več možnosti za razstavljanje novih umetnikov. Tudi postavitve ikoničnih umetnin, ki so bile do sedaj ves čas na istem mestu, se bodo na pol leta spreminjale. Že zdaj pa je novo to, da niso več rigidno razvrščene po obdobjih, v katera spadajo (kubizem, fauvizem itd.), ampak glede na to, v kakšnem dialogu so s preostalimi umetninami iz stoletja, v katerem so nastale.

pbMKZxgGC0s