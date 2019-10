Neuresničene vizije Jožeta Plečnika

Štirje neuresničeni veliki ljubljanski projekti Jožeta Plečnika

Katedrala svobode

© Nejc Bernik, ZRC SAZU

V Plečnikovi hiši Ljubljana je od 18. oktobra 2019 do 26. januarja 2020 na ogled razstava Plečnikovi neuresničeni projekti za Ljubljano, ki razkriva, kakšno bi bilo mesto, če bi Plečnik lahko uresničil svoje vizije za štiri velike ljubljanske projekte: novo mestno hišo na Vodnikovem trgu ob Tržnicah, Mesarski most, ki bi Tržnice povezal s Petkovškovim nabrežjem, parlament na grajskem hribu z monumentalnim dostopom na Grajski grič v obliki stopnišča ob Magistratu in izvirno zasnovano stavbo slovenskega parlamenta ‒ Katedralo svobode v parku Tivoli. Kustosinja razstave: Ana Porok

Plečnikovi neuresničeni projekti za Ljubljano so eno manj znanih poglavij njegovega ustvarjanja, s tem povezani načrti pa razkrivajo arhitektove v veliki meri neizpolnjene sanje o nacionalni prestolnici Slovencev. Plečnik je v svojem ustvarjalnem opusu zasnoval več kot dvajset projektov za Ljubljano, ki niso bili uresničeni, na tej razstavi pa so se osredotočili na štiri: novo mestno hišo, Mesarski most, parlament na grajskem hribu in Katedralo svobode v parku Tivoli.

Ljubljanski grad

© Nejc Bernik, ZRC SAZU

Vpogled v to, kakšno podobo bi danes imela Ljubljana, če bi bile uresničene izbrane štiri Plečnikove zamisli, je pripravil arhitekt Nejc Bernik, ZRC SAZU UIFS z naborom sodobnih 3D vizualizacij ter pri tem izpostavil: "O projektih arhitekta Jožeta Plečnika za Ljubljano je bilo že veliko napisanega. Vendar predvsem o njegovih izvedenih delih, manj pa o številnih načrtih, ki realizacije iz takšnega ali drugačnega razloga niso dočakali. Nekateri od teh projektov so še danes videti drzne ali celo predrzne vizije. S pomočjo sodobne tehnologije si je mogoče tudi stavbe, ki so ostale na papirju, ogledati skoraj tako, kot če bi bile v resnici zgrajene. In prav pri 3D vizualizaciji izbranih Plečnikovih projektov se nam najlepše pokaže vsa kompleksnost njegovih vizij."

Novi magistrat

© Nejc Bernik, ZRC SAZU

Razstava bo poleg sodobnih 3D vizualizacij, renderjev, predstavila še izbor reprodukcij Plečnikovih načrtov za izbrane štiri projekte iz Plečnikove zbirke, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali tudi dve maketi, natisnjeni v 3D tehniki. Maketo fasade novega magistrata na Vodnikovem trgu je posebej za to razstavo pripravila diplomantka magistrskega študija Anja Škerjanc z mentorico prof. dr. Dejo Muck z Naravoslovnotehniške fakultete, maketa parlamenta na Grajskem griču z monumentalnim stopniščem pa je bila na ogled že v Plečnikovem letu 2017 na razstavi Plečnik nad mestom na Ljubljanskem gradu.