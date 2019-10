Prvi video iz osemdesetih z milijardo ogledov

Videospot skupine Guns N' Roses Sweet Child O' Mine je na portalu YouTube postal prvi video iz osemdesetih let z več kot milijardo ogledov

Izsek iz spota Sweet Child O' Mine, ki si ga lahko v celoti ogledate spodaj

© YouTube

Uspešnica skupine Guns N' Roses iz leta 1987 Sweet Child O' Mine je na spletnem portalu YouTube presegla milijardo ogledov. S tem je postala prvi videospot iz 80. let, ki je dosegel to magično številko. Skladbo s prvega albuma zasedbe, ki nosi naslov Appetite for Destruction, si je letos na dan ogledalo skoraj 600.000 ljudi.

Podoben uspeh kot Sweet Child O' Mine je dosegla tudi še ena uspešnica skupine, in sicer November Rain iz leta 1992. Ta velja za edini videospot iz 90. let z več kot milijardo ogledov. Obenem imajo Guns N' Roses na portalu Youtube 6,7 milijona sledilcev, njihov debitantski album Appetite for Destruction pa s 30 milijoni prodanih izvodov še vedno velja za najbolje prodajani ameriški debitantski album vseh časov.

Skladbo s prvega albuma zasedbe Guns N' Roses si je letos na dan ogledalo skoraj 600.000 ljudi.

Med najbolj gledanimi videospoti iz 80. let omenjeni uspešnici Guns N' Roses sledijo skladba skupine A-ha Take On Me z 944 milijoni ogledov, hit pevke Cyndi Lauper Girls Just Want To Have Fun, ki se lahko pohvali z 786 milijoni ogledov, in uspešnica skupine The Police Every Breath You Take s 700 milijoni ogledov.

Ob tem velja spomniti še na skladbo skupine Queen Bohemian Rhapsody iz leta 1975, ki si je na portalu YouTube prislužila naziv najstarejšega videa za skladbo, ustvarjenega pred letom 1990, ki je dosegel milijardo ogledov.

1w7OgIMMRc4